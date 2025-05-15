15 мая 2025

В Тюменской области поймали мужчину, который спрятал наркотики в Библии. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пакетик с наркотиками житель Тобольска спрятал в Библии
Пакетик с наркотиками житель Тобольска спрятал в Библии Фото:

В Тюменской области возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ в отношении 39-летнего жителя Томска, который спрятал синтетические наркотики в тюбике зубной пасты, а его поместил в Библию. Об этом сообщает telegram-канал транспортной полиции Урала.

«Подразделением дознания Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ в отношении ранее не судимого 39-летнего жителя Томска. Мужчина прятал в Библии и в тюбике зубной пасты синтетический наркотик», — указано в публикации транспортной полиции.

На мужчину пожаловались пассажиры поезда «Томск — Адлер», в котором ехал нарушитель. Силовикам они рассказали, что тот неадекватно себя ведет. Жителя Томска сняли с рейса, доставили в отдел полиции и провели досмотр личных вещей. В его дорожной сумке силовики обнаружили стеклянную трубку для курения и Библию, в которой был спрятан тюбик зубной пасты с синтетическими наркотиками внутри.

Житель Томска спрятал наркотики в тюбике зубной пасты
Житель Томска спрятал наркотики в тюбике зубной пасты
Фото:

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В Тюменской области возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ в отношении 39-летнего жителя Томска, который спрятал синтетические наркотики в тюбике зубной пасты, а его поместил в Библию. Об этом сообщает telegram-канал транспортной полиции Урала. «Подразделением дознания Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ в отношении ранее не судимого 39-летнего жителя Томска. Мужчина прятал в Библии и в тюбике зубной пасты синтетический наркотик», — указано в публикации транспортной полиции. На мужчину пожаловались пассажиры поезда «Томск — Адлер», в котором ехал нарушитель. Силовикам они рассказали, что тот неадекватно себя ведет. Жителя Томска сняли с рейса, доставили в отдел полиции и провели досмотр личных вещей. В его дорожной сумке силовики обнаружили стеклянную трубку для курения и Библию, в которой был спрятан тюбик зубной пасты с синтетическими наркотиками внутри.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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