В ХМАО нашлась 15-летняя школьница, которая пропала 9 мая

Школьница из ХМАО пропала 9 мая
В Югре поисковики сообщили, что девочка, которая пропала 9 мая в Ханты-Мансийске, нашлась. На странице в соцсети поискового отряда накануне вечером на ориентировке появилась надпись «Найдена. Жива».
«Найдена. Жива. Всем спасибо», — сообщает Поисково-спасательный отряд Югра-Ханты-Мансийск. Других подробностей пока не сообщается.
По данным правоохранительных органов, школьницу нашли в Пыть-Яхе. Никаких противоправных действий в отношении югорчанки не совершалось.
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