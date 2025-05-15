15 мая 2025

В ХМАО нашлась 15-летняя школьница, которая пропала 9 мая

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Школьница из ХМАО пропала 9 мая
Школьница из ХМАО пропала 9 мая Фото:

В Югре поисковики сообщили, что девочка, которая пропала 9 мая в Ханты-Мансийске, нашлась. На странице в соцсети поискового отряда накануне вечером на ориентировке появилась надпись «Найдена. Жива». 

«Найдена. Жива. Всем спасибо», — сообщает Поисково-спасательный отряд Югра-Ханты-Мансийск. Других подробностей пока не сообщается. 

По данным правоохранительных органов, школьницу нашли в Пыть-Яхе. Никаких противоправных действий в отношении югорчанки не совершалось. 

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В Югре поисковики сообщили, что девочка, которая пропала 9 мая в Ханты-Мансийске, нашлась. На странице в соцсети поискового отряда накануне вечером на ориентировке появилась надпись «Найдена. Жива».  «Найдена. Жива. Всем спасибо», — сообщает Поисково-спасательный отряд Югра-Ханты-Мансийск. Других подробностей пока не сообщается.  По данным правоохранительных органов, школьницу нашли в Пыть-Яхе. Никаких противоправных действий в отношении югорчанки не совершалось. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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