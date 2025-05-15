В ХМАО более ста тысяч жителей проголосовали за объекты благоустройства

Жители Югры выбирают объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На победу претендуют 52 общественные территории в 15 муниципальных образованиях, сообщает telegram-канала властей ХМАО.
«В 2026 году в Ханты-Мансийском автономном округе (Югре) на благоустройство претендуют 52 общественные территории в 15 муниципальных образованиях. Среди них — скверы, парки, набережные, пешеходные зоны и аллеи», — следует из сообщения. Власти уточняют, что результаты голосования напрямую повлияют на выбор объектов для дальнейшего развития инфраструктуры в регионах.
Всего в стране за три недели около девяти миллионов россиян уже приняли участие в голосовании. «Преображение общественных пространств делает наши населенные пункты более современными и удобными для жизни. Появляются новые места для отдыха и общения, развивается местный бизнес, появляются дополнительные рабочие места, растет привлекательность региона для туристов», — отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО заявки на участие в программу по формированию комфортной городской среды подали 15 муниципалитетов. Глава региона Руслан Кухарук предложил принять участие в голосовании по отбору общественных территорий для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
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