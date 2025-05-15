15 мая 2025

В Тобольске на пешеходном переходе сбили женщину и ребенка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавшие получили тяжелые травмы
Пострадавшие получили тяжелые травмы Фото:

Утром 16 мая в Тобольске на пешеходном переходе водитель ВАЗ-21102 сбил женщину и шестилетнего ребенка, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщает telegram-канал областной ГАИ. 

«Два пешехода сбиты автомобилем ВАЗ-21102 на пешеходном переходе на улице Октябрьской, 93. Ранения получили девушка 24-х лет, социальный педагог, и шестилетний мальчик. Пострадавшие доставлены в больницу с ранениями», — указано в публикации Госавтоинспекции Тюменской области.

Женщина и ребенок получили тяжелые травмы. После столкновения с ними ВАЗ проехал еще около 30 метров. Известно, что водителю 23 года, автомобилем он управляет с 20 лет. Обстоятельства ДТП выясняются.

Стаж водителя, который спровоцировал ДТП — три года
Стаж водителя, который спровоцировал ДТП — три года
Фото:

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Утром 16 мая в Тобольске на пешеходном переходе водитель ВАЗ-21102 сбил женщину и шестилетнего ребенка, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщает telegram-канал областной ГАИ.  «Два пешехода сбиты автомобилем ВАЗ-21102 на пешеходном переходе на улице Октябрьской, 93. Ранения получили девушка 24-х лет, социальный педагог, и шестилетний мальчик. Пострадавшие доставлены в больницу с ранениями», — указано в публикации Госавтоинспекции Тюменской области. Женщина и ребенок получили тяжелые травмы. После столкновения с ними ВАЗ проехал еще около 30 метров. Известно, что водителю 23 года, автомобилем он управляет с 20 лет. Обстоятельства ДТП выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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