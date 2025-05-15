Утром 16 мая в Тобольске на пешеходном переходе водитель ВАЗ-21102 сбил женщину и шестилетнего ребенка, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщает telegram-канал областной ГАИ.
«Два пешехода сбиты автомобилем ВАЗ-21102 на пешеходном переходе на улице Октябрьской, 93. Ранения получили девушка 24-х лет, социальный педагог, и шестилетний мальчик. Пострадавшие доставлены в больницу с ранениями», — указано в публикации Госавтоинспекции Тюменской области.
Женщина и ребенок получили тяжелые травмы. После столкновения с ними ВАЗ проехал еще около 30 метров. Известно, что водителю 23 года, автомобилем он управляет с 20 лет. Обстоятельства ДТП выясняются.
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