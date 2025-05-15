Экс-глава свердловского Росимущества, воевавший с бизнесом, не смог обжаловать арест

Защита экс-главы свердловского управления Росимущества Сергея Зубенко не смогла обжаловать арест. Он останется под стражей до 20 июня, сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловского областного суда.
«Суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, оставил постановление Ленинского районного суда без изменений, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения», — рассказали в суде. Зубенко обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
В ноябре прошлого года Зубенко отстранили от должности после масштабной проверки Минфина РФ. Отставку объяснили «ненадлежащим исполнением должностных обязанностей», которое выразилось в неисполнении указания руководителя Росимущества. На замену Зубенко пришел курганец Дмитрий Шалгин, ранее занимавший аналогичную должность в Астраханской области.
Зубенко возглавил областной филиал Росимущества в декабре 2021 года, сменив Алексея Рогова. Почти сразу он инициировал большую ревизию старых сделок, полагая, что годами в Свердловской области существовала коррупционная схема по переводу федеральной земли в частную собственность под застройку. Бизнесмены, которых это коснулось, посчитали, что Зубенко банально переделывает рынок, и просили силовиков проверить, не превышает ли он полномочия.
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