15 мая 2025

В Тюмени из-за реконструкции дорог изымают более 60 участков

В Тюмени изымают 60 участков для реконструкции дороги Перевалово — Ушакова
© Служба новостей «URA.RU»
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Планируется реконструировать две дороги
Планируется реконструировать две дороги Фото:

В Тюмени из-за реконструкции дороги Перевалово – Ушакова и улицы Тарской изымают земельные участки. Такая информация указана на сайте городской администрации. Всего планируют забрать около 60-ти участков.

«Сообщение о планируемом изъятии земельных участков и иных объектов недвижимого имущества для государственных нужд Тюменской области, в целях реконструкция автомобильной дороги „Перевалово — Ушакова“ (Тюменский район). Изъятию для государственных нужд подлежат 62 участка», — указано на сайте мэрии.

Для реконструкции Тарской забирают три участка. Они расположены на улицах Тарской и Холодильной. 

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В Тюмени из-за реконструкции дороги Перевалово – Ушакова и улицы Тарской изымают земельные участки. Такая информация указана на сайте городской администрации. Всего планируют забрать около 60-ти участков. «Сообщение о планируемом изъятии земельных участков и иных объектов недвижимого имущества для государственных нужд Тюменской области, в целях реконструкция автомобильной дороги „Перевалово — Ушакова“ (Тюменский район). Изъятию для государственных нужд подлежат 62 участка», — указано на сайте мэрии. Для реконструкции Тарской забирают три участка. Они расположены на улицах Тарской и Холодильной. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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