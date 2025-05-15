В Тюмени из-за реконструкции дорог изымают более 60 участков

В Тюмени из-за реконструкции дороги Перевалово – Ушакова и улицы Тарской изымают земельные участки. Такая информация указана на сайте городской администрации. Всего планируют забрать около 60-ти участков.
«Сообщение о планируемом изъятии земельных участков и иных объектов недвижимого имущества для государственных нужд Тюменской области, в целях реконструкция автомобильной дороги „Перевалово — Ушакова“ (Тюменский район). Изъятию для государственных нужд подлежат 62 участка», — указано на сайте мэрии.
Для реконструкции Тарской забирают три участка. Они расположены на улицах Тарской и Холодильной.
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