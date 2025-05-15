15 мая 2025

В Тюменской области расширена зона ЧС из-за паводка. Видео

В двух деревнях Абатского района из-за паводка введен режим ЧС
© Служба новостей «URA.RU»
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В Абатском районе ухудшилась ситуация с наступлением «большой воды»
В Абатском районе ухудшилась ситуация с наступлением «большой воды» Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

В Тюменской области из-за ухудшения ситуации с паводком режим ЧС расширен до 17 населенных пунктов: в этот список были включены деревни Юрга и Черемшанка Абатского района. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор.

«Подписал постановление о включении в этот список деревень Юрга и Черемшанка Абатского муниципального округа, а также садовых товариществ „Борки“ и „Солнечный“ Ишимского муниципального округа. Следим за состоянием защитных сооружений. Ситуация под контролем», — указано в сообщении Моора.

Он добавил, что в Викуловском районе наблюдается ускоренный подъем уровня воды в реке Ишим. По данным гидропоста, расположенного в селе Балаганы, за последние сутки вода поднялась на 81 сантиметр, а в самом Викулово — на 50 сантиметров. До достижения критической отметки, обозначающей опасное явление, там остается менее одного метра.

Ранее URA.RU писало о том, что Викуловский район готовится к пику паводку. Он ожидается в ближайшие дни и может достичь показателей 2017 года.

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В Тюменской области из-за ухудшения ситуации с паводком режим ЧС расширен до 17 населенных пунктов: в этот список были включены деревни Юрга и Черемшанка Абатского района. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор. «Подписал постановление о включении в этот список деревень Юрга и Черемшанка Абатского муниципального округа, а также садовых товариществ „Борки“ и „Солнечный“ Ишимского муниципального округа. Следим за состоянием защитных сооружений. Ситуация под контролем», — указано в сообщении Моора. Он добавил, что в Викуловском районе наблюдается ускоренный подъем уровня воды в реке Ишим. По данным гидропоста, расположенного в селе Балаганы, за последние сутки вода поднялась на 81 сантиметр, а в самом Викулово — на 50 сантиметров. До достижения критической отметки, обозначающей опасное явление, там остается менее одного метра. Ранее URA.RU писало о том, что Викуловский район готовится к пику паводку. Он ожидается в ближайшие дни и может достичь показателей 2017 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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