В Тюменской области из-за ухудшения ситуации с паводком режим ЧС расширен до 17 населенных пунктов: в этот список были включены деревни Юрга и Черемшанка Абатского района. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор.
«Подписал постановление о включении в этот список деревень Юрга и Черемшанка Абатского муниципального округа, а также садовых товариществ „Борки“ и „Солнечный“ Ишимского муниципального округа. Следим за состоянием защитных сооружений. Ситуация под контролем», — указано в сообщении Моора.
Он добавил, что в Викуловском районе наблюдается ускоренный подъем уровня воды в реке Ишим. По данным гидропоста, расположенного в селе Балаганы, за последние сутки вода поднялась на 81 сантиметр, а в самом Викулово — на 50 сантиметров. До достижения критической отметки, обозначающей опасное явление, там остается менее одного метра.
Ранее URA.RU писало о том, что Викуловский район готовится к пику паводку. Он ожидается в ближайшие дни и может достичь показателей 2017 года.
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