В Свердловском облсуде стартовал процесс над Алексеем Рыжковым, который обвиняется в убийстве пары. Резонансное преступление произошло в ночь на 21 ноября 2024-го. Родные убитых не смогли сдержать эмоций и атаковали обвиняемого, передает корреспондент URA.RU.
«Сука, чтоб ты... Верни наших детей, тварина! Заболел сразу, как поймали…», — кричали на него потерпевшие.
Перед началом заседания у Рыжкова произошел странный разговор с адвокатом: «[В процессе можете участвовать?]. Могу. Четыре тома, какую-то бумажку дали. У меня зрение плохое. [Вы хотите еще раз дело изучить? Давайте заявим ходатайство, вам дадут такую возможность]. Да, хочу. Даже мои показания вообще…Написали, а я такого даже не говорил».
Потерпевшие предъявили гражданские иски к обвиняемому. Гособвинитель попросил продлить ему меру пресечения. Потерпевшие поддержали его: «Под стражу! Он (подозреваемый — прим. ред.) просто притворяется!».
«Меня лучше освободить. Или под браслет», — возражал Рыжков. Судья продлил арест. В ходе заседания стало известно, что подсудимый хотел подписать контракт с Минобороны РФ и стать участником российской спецоперации. Ему отказали из-за состояния здоровья.
Он работал экспедитором. Ранее был судим за убийство, кражу и неправомерное завладение машиной. Сейчас Рыжков обвиняется в жестоком расправе над 42-летней Ольгой Федотовой и 43-летним Алексеем Куйвашевым. С ними он распивал спиртное у Федотовой. После убийства Рыжков украл деньги со счета женщины, считает СК.
После убийства Рыжков попытался скрыться. Доехал на машине до Ревды, а дальше на попутке добрался до Красноуфимского района, где его задержали силовики.
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