Холдинг пермского олигарха значительно увеличил выручку

Выручка АО «ЭР-Телеком Холдинг» пермского долларового миллиардера Андрея Кузяева по итогам I квартала 2025 года выросла на 12% и составила 25,4 млрд рублей. Об этом говорится в отчетности компании.
«Выручка АО „ЭР-Телеком Холдинг“ по итогам I квартала 2025 года выросла на 12% и составила 25,4 млрд рублей. Прибыль общества составила 9 млн рублей против убытка в 87 млн годом ранее», — сообщается в центре раскрытия корпоративной информации.
«ЭР-Телеком» — российский телекоммуникационный холдинг, основное юридическое лицо — АО «ЭР-Телеком Холдинг». Головной офис компании находится в Перми. Компания оказывает услуги по широкополосному доступу в Интернет, кабельного и цифрового телевидения, телефонии и прочие.
С 2015 года президентом общества является Андрей Кузяев. По данным Forbes за 2024 год, в списке богатейших российских бизнесменов он занимает 122-е место с состоянием 1 млрд долларов.
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