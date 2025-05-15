15 мая 2025

Холдинг пермского олигарха значительно увеличил выручку

© Служба новостей «URA.RU»
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Выручка составила более 24 млрд рублей
Выручка составила более 24 млрд рублей Фото:

Выручка АО «ЭР-Телеком Холдинг» пермского долларового миллиардера Андрея Кузяева по итогам I квартала 2025 года выросла на 12% и составила 25,4 млрд рублей. Об этом говорится в отчетности компании.

«Выручка АО „ЭР-Телеком Холдинг“ по итогам I квартала 2025 года выросла на 12% и составила 25,4 млрд рублей. Прибыль общества составила 9 млн рублей против убытка в 87 млн годом ранее», — сообщается в центре раскрытия корпоративной информации.

«ЭР-Телеком» — российский телекоммуникационный холдинг, основное юридическое лицо — АО «ЭР-Телеком Холдинг». Головной офис компании находится в Перми. Компания оказывает услуги по широкополосному доступу в Интернет, кабельного и цифрового телевидения, телефонии и прочие.

С 2015 года президентом общества является Андрей Кузяев. По данным Forbes за 2024 год, в списке богатейших российских бизнесменов он занимает 122-е место с состоянием 1 млрд долларов.

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Выручка АО «ЭР-Телеком Холдинг» пермского долларового миллиардера Андрея Кузяева по итогам I квартала 2025 года выросла на 12% и составила 25,4 млрд рублей. Об этом говорится в отчетности компании. «Выручка АО „ЭР-Телеком Холдинг“ по итогам I квартала 2025 года выросла на 12% и составила 25,4 млрд рублей. Прибыль общества составила 9 млн рублей против убытка в 87 млн годом ранее», — сообщается в центре раскрытия корпоративной информации. «ЭР-Телеком» — российский телекоммуникационный холдинг, основное юридическое лицо — АО «ЭР-Телеком Холдинг». Головной офис компании находится в Перми. Компания оказывает услуги по широкополосному доступу в Интернет, кабельного и цифрового телевидения, телефонии и прочие. С 2015 года президентом общества является Андрей Кузяев. По данным Forbes за 2024 год, в списке богатейших российских бизнесменов он занимает 122-е место с состоянием 1 млрд долларов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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