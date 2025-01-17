Скупал ваучеры, выгонял 30 менеджеров в день и заработал миллиард

Чем известны пермский олигарх Андрей Кузяев и его бизнес-империя

17 января 2025 в 17:47 Размер текста - 17 +

Андрей Кузяев занимает 122-е место в списке Forbes Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Андрей Кузяев — один из самых самобытных пермских бизнесменов и, наверное, самый влиятельный. По данным на 2024 год, его состояние оценивалось в 1 $ млрд. Сделавший имя на нефтяном бизнесе Кузяев в 90-е годы был связующим между российскими нефтяными компаниями и западными покупателями нефтепродуктов. Среди его связей — основатель нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов и вице-премьер РФ Юрий Трутнев. Как строилась бизнес-империя Кузяева и в чем заключается его влияние на политические процессы в Прикамье — в материале URA.RU. Первые шаги в бизнесе Андрей Кузяев родился 6 октября 1965 года в Перми. Мать работала в школе, отец — на машиностроительном заводе. Окончил с отличием среднюю школу №125. В 1987 году окончил экономический факультет Пермского университета c красным дипломом. С 1989 по 1993 год был аспирантом МГУ имени Ломоносова. Будучи студентом, создал собственный стройотряд «Север», который занимался сбором прибитых к берегам Вишеры бревен и переправкой их в ЦБК. Кузяев возглавил также первый в городе научный отряд, который занимался хозяйственно-договорной исследовательской работой. В первые годы после получения диплома работал экономистом на пермском заводе «Коммунар» и ассистентом кафедры политэкономии ПГУ. Первая пермская биржа и ПФПГ В 1991 году при поддержке члена Пермского облисполкома Евгения Сапиро Андрей Кузяев создал Пермскую товарную биржу, которая скупала ваучеры и в ходе приватизации приобретала различные активы. В качестве рекламы биржи в Перми даже запускали аэростат у ЦУМа. В 1993 году Пермская товарная биржа была реорганизована в ОАО «Пермская финансово-производственная группа» (ПФПГ), а Андрей Кузяев стал ее президентом. Первым крупным активом ПФПГ стал пакет акций ПО «Пермнефть». Это позволило поставить вопрос об участии в управлении компании перед ее собственником — «Лукойлом». «Вопрос для России тех лет беспрецедентный. Но президент „Лукойла“ Вагит Алекперов рискнул поделиться властью. Было создано совместное нефтедобывающее предприятие ЗАО СП „Лукойл-Пермь“, которое возглавил Андрей Кузяев, оставшийся „по совместительству“ у руля ПФПГ. Так Группа реально стала промышленной, ее глава — нефтяником, а уже через пару лет нефтяной актив ПФПГ стал в ней главным», — делится воспоминаниями Евгений Сапиро. Далее средства вкладывали в различные сферы — производство дефицитных товаров, лесную промышленность, банки, гостинцы и санатории (например, профилакторий «Чайка», позже достроенный и переименованный в «Демидково»), в телекоммуникации, в контроль над СМИ («Компаньон», «Местное время» и другие). Как говорил сам Кузяев в интервью газете «Звезда» в 1998 году, его холдинг контролировал тогда каждый второй килограмм сахара, продаваемый в области и треть лесных запасов Прикамья. ЛУКОЙЛ Андрей Кузяев был генеральным директором «Лукойл-Пермь», созданного на основе «Пермнефти», с 1995 по 2003 год, а позже компания была продана «Лукойлу». В 2000 году Андрей Кузяев получил приглашение от Вагита Алекперова возглавить все зарубежные нефтяные проекты «Лукойла» и стал президентом компании «Лукойл-Оверсиз», в которой проработал 14 лет. В 2005 году стал вице-президентом ОАО «Лукойл». «Когда я пришел в „Лукойл оверсиз“ — выручка была 100 млн долларов, когда уходил — больше 24 миллиардов. Это требует огромного колоссального труда всей компании. У меня было количество перелетов по 750-780 часов в год, это минимум 2 часа в день», — вспоминает Кузяев в интервью Forbes. В 2009 году он получает звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ», в 2010 году — звание «Почетный разведчик недр». Фото: инфографика URA.RU ЭР-Телеком холдинг «Когда мы продали ЗАО „Лукойл-Пермь“, начали думать, во что вложить деньги. Мы проанализировали печатную отрасль, фармацевтику, металлургию и несколько других направлений. И в итоге решили сосредоточиться на телекоме», — вспоминает Кузяев. Контроль над «Эр-Телекомом» ПФПГ приобрела в 2006 году за счет дополнительной эмиссии и выкупа акций. На тот момент компания принадлежала топ-менеджменту во главе с гендиректором Андреем Семериковым. «ЭР-Телеком» изначально был создан под очень простую модель: заходим в города, как пираты, никого не спрашиваем, захватываем рынок и когда местные власти нас увидели, то они уже ничего не могли с нами сделать», — рассказывает Кузяев. В 2015 году Андрей Кузяев стал президентом АО «ЭР-Телеком Холдинг». В 2018 году Кузяев дает действующему менеджменту 6 месяцев на перестройку работы компании. «Эти 6 месяцев были не использованы и 4 октября я зашел в компанию в 11 часов утра, и 30 топ-менеджеров компании были уволены к 14 часам, они вышли с коробками навсегда», — говорит Кузяев. С октября 2018 года он стал и президентом, и генеральным директором холдинга. В 2023 году, отвечая на вопрос Forbes о будущем холдинга, Кузяев ответил так: «Я в „ЭР-Телеком“ верю. Я вижу его будущее. Оно волшебное. Фантастическое!» Бизнес-империя сегодня По данным СБИС, выручка «ЭР-Телеком Холдинга» по итогам 2023 года составила 60,3 млрд рублей. А консолидированная выручка группы «ЭР-Телеком» по итогам 2023 года составила 87,5 млрд рублей, пишет портал Финмаркет. К этой цифре нужно добавить выручку ПФПГ, которая составляет более 102.5 млрд рублей, как указано на официальном сайте группы. На сегодняшний день ПФПГ имеет активы в телекоммуникационном, инновационном, топливно-энергетическом, финансовом, аграрно-промышленном секторах, девелопменте и недвижимости. Наиболее значимыми активами являются ООО «Нефтьсервисхолдинг», объединяющее 9 предприятий и занимающееся бурением и обслуживанием нефтедобывающих компаний; технопарк Morion Digital — крупнейший в стране частный технопарк городского типа; элитный санаторий «Демидково», страховая фирма «Адонис», «Пермская фондовая компания», «Дом.ру банк», строительная компания «Пан Сити Групп» и еще более 50 организаций. Фото: инфографика URA.RU Андрей Кузяев впервые вошел в список Forbes в 2005 году и с тех пор его не покидал. В 2021 году издание оценивало его состояние в 850 млн долларов США. По данным Forbes за 2024 год, в списке богатейших российских бизнесменов Андрей Кузяев занимает 122-е место, а его состояние оценивается в 1 млрд долларов. Общественная жизнь и меценатство В интервью одному из пермских изданий Андрей Кузяев называл Пермь своим домом: «Я здесь абсолютно счастлив. Когда я 15 лет за рубежом отработал, я еще больше привязался к Пермскому краю. Я считаю, что это уникальное место — как земля, природа, так и люди. Я себя с Пермским краем связал навсегда». На протяжении многих лет Кузяев является меценатом Пермской государственной художественной галереи, Пермского театра оперы и балета, Белогорского монастыря, а также реализует множество других проектов. С 2004 года Андрей Кузяев возглавляет региональную общественную организацию «Пермское землячество» в Москве и является инициатором учреждения Строгановской премии. В ближайшее время в Перми появится скульптурная композиция династии Строгановых, которая будет возведена за счет средств мецената, который стал автором идеи памятника. Андрей Кузяев является учредителем Строгановской премии Фото: Сергей Русанов © URA.RU Андрей Кузяев — почетный профессор Пермского университета (ПГНИУ) и входит в состав его Наблюдательного совета. В 2004 г. благодаря поддержке Кузяева университету удалось ввести в эксплуатацию новый корпус геологического факультета, в строительство которого он инвестировал 1 млн долларов. В 2018 году Кузяев приобрел новый рояль в студенческий дворец культуры. В 2023 году Андрей Кузяев стал почетным гражданином Перми. Имеет ряд государственных наград, в числе которых Благодарность Президента РФ, орден Дружбы и орден Почета. Политическая деятельность Андрей Кузяев был депутатом заксобрания Пермской области трех созывов. Во время работы в последнем созыве в 2001—2006 годах в силу занятости он уже редко появлялся на пленарках, и потому не стал баллотироваться в парламент Пермского края. У Кузяева сейчас есть два депутата в ЗС — Александр Мотрич (Межрегиональный директор Северо-Запада АО «ЭР-Телеком Холдинг», округ №1) и Георгий Ткаченко (бывший директор «ПФПГ», президент ПАО «Морион, список ЕР). В гордуме Перми Кузяева представляет директор «Дворца детского творчества» Наталья Рослякова (округ №11). Кузяева можно назвать «серым кардиналом» пермской политики. Он начинаю свою карьеру параллельно с вице-премьером Юрием Трутневым, и отношения между ними остаются отличными. «Как бы Равельевич не стал звонить Петровичу», — бывает, переживают источники URA.RU, обсуждая ту или иную тему. У Андрея Кузяева были неплохие отношения со всеми пермскими губернаторами. Его медиа-холдинг во времена губернаторства Максима Решетникова, по сути, выполнял функции официального. В интересах краевых властей Кузяев тогда купил несколько СМИ (например, «Коммерсант-Пермь»), и холдинг отрабатывал пропагандистскую повестку. У Дмитрия Махонина появился свой медиахолдинг. Отношения с Кузяевым у них не такие партнерские, как было с Решетниковым, холдинг Кузяева теряет позиции. Но по важным вопросам олигарх всегда поддерживает регион. URA.RU готово предоставить слово Андрею Кузяеву и другим лицам, упомянутым в публикации. Соответствующий запрос на имя бизнесмена агентство направило в «Эр-Телеком Холдинг». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Андрей Кузяев — один из самых самобытных пермских бизнесменов и, наверное, самый влиятельный. По данным на 2024 год, его состояние оценивалось в 1 $ млрд. Сделавший имя на нефтяном бизнесе Кузяев в 90-е годы был связующим между российскими нефтяными компаниями и западными покупателями нефтепродуктов. Среди его связей — основатель нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов и вице-премьер РФ Юрий Трутнев. Как строилась бизнес-империя Кузяева и в чем заключается его влияние на политические процессы в Прикамье — в материале URA.RU. Первые шаги в бизнесе Андрей Кузяев родился 6 октября 1965 года в Перми. Мать работала в школе, отец — на машиностроительном заводе. Окончил с отличием среднюю школу №125. В 1987 году окончил экономический факультет Пермского университета c красным дипломом. С 1989 по 1993 год был аспирантом МГУ имени Ломоносова. Первая пермская биржа и ПФПГ В 1991 году при поддержке члена Пермского облисполкома Евгения Сапиро Андрей Кузяев создал Пермскую товарную биржу, которая скупала ваучеры и в ходе приватизации приобретала различные активы. В качестве рекламы биржи в Перми даже запускали аэростат у ЦУМа. В 1993 году Пермская товарная биржа была реорганизована в ОАО «Пермская финансово-производственная группа» (ПФПГ), а Андрей Кузяев стал ее президентом. Далее средства вкладывали в различные сферы — производство дефицитных товаров, лесную промышленность, банки, гостинцы и санатории (например, профилакторий «Чайка», позже достроенный и переименованный в «Демидково»), в телекоммуникации, в контроль над СМИ («Компаньон», «Местное время» и другие). Как говорил сам Кузяев в интервью газете «Звезда» в 1998 году, его холдинг контролировал тогда каждый второй килограмм сахара, продаваемый в области и треть лесных запасов Прикамья. ЛУКОЙЛ Андрей Кузяев был генеральным директором «Лукойл-Пермь», созданного на основе «Пермнефти», с 1995 по 2003 год, а позже компания была продана «Лукойлу». В 2000 году Андрей Кузяев получил приглашение от Вагита Алекперова возглавить все зарубежные нефтяные проекты «Лукойла» и стал президентом компании «Лукойл-Оверсиз», в которой проработал 14 лет. В 2005 году стал вице-президентом ОАО «Лукойл». «Когда я пришел в „Лукойл оверсиз“ — выручка была 100 млн долларов, когда уходил — больше 24 миллиардов. Это требует огромного колоссального труда всей компании. У меня было количество перелетов по 750-780 часов в год, это минимум 2 часа в день», — вспоминает Кузяев в интервью Forbes. В 2009 году он получает звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ», в 2010 году — звание «Почетный разведчик недр». ЭР-Телеком холдинг «Когда мы продали ЗАО „Лукойл-Пермь“, начали думать, во что вложить деньги. Мы проанализировали печатную отрасль, фармацевтику, металлургию и несколько других направлений. И в итоге решили сосредоточиться на телекоме», — вспоминает Кузяев. В 2015 году Андрей Кузяев стал президентом АО «ЭР-Телеком Холдинг». В 2018 году Кузяев дает действующему менеджменту 6 месяцев на перестройку работы компании. «Эти 6 месяцев были не использованы и 4 октября я зашел в компанию в 11 часов утра, и 30 топ-менеджеров компании были уволены к 14 часам, они вышли с коробками навсегда», — говорит Кузяев. С октября 2018 года он стал и президентом, и генеральным директором холдинга. Бизнес-империя сегодня По данным СБИС, выручка «ЭР-Телеком Холдинга» по итогам 2023 года составила 60,3 млрд рублей. А консолидированная выручка группы «ЭР-Телеком» по итогам 2023 года составила 87,5 млрд рублей, пишет портал Финмаркет. К этой цифре нужно добавить выручку ПФПГ, которая составляет более 102.5 млрд рублей, как указано на официальном сайте группы. На сегодняшний день ПФПГ имеет активы в телекоммуникационном, инновационном, топливно-энергетическом, финансовом, аграрно-промышленном секторах, девелопменте и недвижимости. Наиболее значимыми активами являются ООО «Нефтьсервисхолдинг», объединяющее 9 предприятий и занимающееся бурением и обслуживанием нефтедобывающих компаний; технопарк Morion Digital — крупнейший в стране частный технопарк городского типа; элитный санаторий «Демидково», страховая фирма «Адонис», «Пермская фондовая компания», «Дом.ру банк», строительная компания «Пан Сити Групп» и еще более 50 организаций. Андрей Кузяев впервые вошел в список Forbes в 2005 году и с тех пор его не покидал. В 2021 году издание оценивало его состояние в 850 млн долларов США. По данным Forbes за 2024 год, в списке богатейших российских бизнесменов Андрей Кузяев занимает 122-е место, а его состояние оценивается в 1 млрд долларов. Общественная жизнь и меценатство В интервью одному из пермских изданий Андрей Кузяев называл Пермь своим домом: «Я здесь абсолютно счастлив. Когда я 15 лет за рубежом отработал, я еще больше привязался к Пермскому краю. Я считаю, что это уникальное место — как земля, природа, так и люди. Я себя с Пермским краем связал навсегда». На протяжении многих лет Кузяев является меценатом Пермской государственной художественной галереи, Пермского театра оперы и балета, Белогорского монастыря, а также реализует множество других проектов. С 2004 года Андрей Кузяев возглавляет региональную общественную организацию «Пермское землячество» в Москве и является инициатором учреждения Строгановской премии. В ближайшее время в Перми появится скульптурная композиция династии Строгановых, которая будет возведена за счет средств мецената, который стал автором идеи памятника. Андрей Кузяев — почетный профессор Пермского университета (ПГНИУ) и входит в состав его Наблюдательного совета. В 2004 г. благодаря поддержке Кузяева университету удалось ввести в эксплуатацию новый корпус геологического факультета, в строительство которого он инвестировал 1 млн долларов. В 2018 году Кузяев приобрел новый рояль в студенческий дворец культуры. В 2023 году Андрей Кузяев стал почетным гражданином Перми. Имеет ряд государственных наград, в числе которых Благодарность Президента РФ, орден Дружбы и орден Почета. Политическая деятельность Андрей Кузяев был депутатом заксобрания Пермской области трех созывов. Во время работы в последнем созыве в 2001—2006 годах в силу занятости он уже редко появлялся на пленарках, и потому не стал баллотироваться в парламент Пермского края. У Кузяева сейчас есть два депутата в ЗС — Александр Мотрич (Межрегиональный директор Северо-Запада АО «ЭР-Телеком Холдинг», округ №1) и Георгий Ткаченко (бывший директор «ПФПГ», президент ПАО «Морион, список ЕР). В гордуме Перми Кузяева представляет директор «Дворца детского творчества» Наталья Рослякова (округ №11). У Андрея Кузяева были неплохие отношения со всеми пермскими губернаторами. Его медиа-холдинг во времена губернаторства Максима Решетникова, по сути, выполнял функции официального. В интересах краевых властей Кузяев тогда купил несколько СМИ (например, «Коммерсант-Пермь»), и холдинг отрабатывал пропагандистскую повестку. У Дмитрия Махонина появился свой медиахолдинг. Отношения с Кузяевым у них не такие партнерские, как было с Решетниковым, холдинг Кузяева теряет позиции. Но по важным вопросам олигарх всегда поддерживает регион. URA.RU готово предоставить слово Андрею Кузяеву и другим лицам, упомянутым в публикации. Соответствующий запрос на имя бизнесмена агентство направило в «Эр-Телеком Холдинг».