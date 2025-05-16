Кто будет командовать войсками ЦВО, пока генерал Солодчук воюет на СВО

Временно исполняющим обязанности командующего войсками ЦВО останется Дмитрий Глушенков, пока новый военачальник Валерий Солодчук будет выполнять боевые задачи на спецоперации. Об этом URA.RU сообщил источник в военных кругах.
«Пока командующий [Солодчук] в командировке, Глушенков будет исполнять его обязанности», — сказал инсайдер. Он объяснил, что это позволяет статус генерала-лейтенанта.
Глушенков был врио командующим ЦВО и при предыдущем военачальнике — Андрее Мордвичеве. Он является участником боевых действий в Югославии, Чечне и Сирии. Награжден орденами «Мужества», «За заслуги перед Отечеством», «За военные заслуги» и медалями.
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