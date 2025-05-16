Кто будет командовать войсками ЦВО, пока генерал Солодчук воюет на СВО

Генерал Солодчук стал командующим Центрального военного округа
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Соревнования среди подразделений специального назначения «Вызов 2024». Екатеринбург , глушенков дмитрий
Дмитрий Глушенков останется врио командующего округом Фото:

Временно исполняющим обязанности командующего войсками ЦВО останется Дмитрий Глушенков, пока новый военачальник Валерий Солодчук будет выполнять боевые задачи на спецоперации. Об этом URA.RU сообщил источник в военных кругах.

«Пока командующий [Солодчук] в командировке, Глушенков будет исполнять его обязанности», — сказал инсайдер. Он объяснил, что это позволяет статус генерала-лейтенанта.

Глушенков был врио командующим ЦВО и при предыдущем военачальнике — Андрее Мордвичеве. Он является участником боевых действий в Югославии, Чечне и Сирии. Награжден орденами «Мужества», «За заслуги перед Отечеством», «За военные заслуги» и медалями.

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Временно исполняющим обязанности командующего войсками ЦВО останется Дмитрий Глушенков, пока новый военачальник Валерий Солодчук будет выполнять боевые задачи на спецоперации. Об этом URA.RU сообщил источник в военных кругах. «Пока командующий [Солодчук] в командировке, Глушенков будет исполнять его обязанности», — сказал инсайдер. Он объяснил, что это позволяет статус генерала-лейтенанта. Глушенков был врио командующим ЦВО и при предыдущем военачальнике — Андрее Мордвичеве. Он является участником боевых действий в Югославии, Чечне и Сирии. Награжден орденами «Мужества», «За заслуги перед Отечеством», «За военные заслуги» и медалями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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