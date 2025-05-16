Кто будет командовать войсками ЦВО, пока генерал Солодчук воюет на СВО

Генерал Солодчук стал командующим Центрального военного округа

Дмитрий Глушенков останется врио командующего округом Фото: Илья Московец © URA.RU

Временно исполняющим обязанности командующего войсками ЦВО останется Дмитрий Глушенков, пока новый военачальник Валерий Солодчук будет выполнять боевые задачи на спецоперации. Об этом URA.RU сообщил источник в военных кругах.

«Пока командующий [Солодчук] в командировке, Глушенков будет исполнять его обязанности», — сказал инсайдер. Он объяснил, что это позволяет статус генерала-лейтенанта.

Глушенков был врио командующим ЦВО и при предыдущем военачальнике — Андрее Мордвичеве. Он является участником боевых действий в Югославии, Чечне и Сирии. Награжден орденами «Мужества», «За заслуги перед Отечеством», «За военные заслуги» и медалями.