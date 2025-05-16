Выгнал ВСУ из Курской области: чем прославился генерал Солодчук, ставший новым командующим ЦВО

Новым командующим ЦВО стал генерал-полковник Валерий Солодчук
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Генерал-полковник Солодчук назначен новым командующим ЦВО
Генерал-полковник Солодчук назначен новым командующим ЦВО Фото:
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ВС России полностью выдавили ВСУ из Курской области

Новым командующим войсками Центрального военного округа назначен генерал-полковник Валерий Солодчук. Информацию URA.RU подтвердил высокопоставленный источник в военных кругах.

Он сменил на этой должности генерал-полковника Андрея Мордвичева, который был назначен командующим Сухопутными войсками ВС РФ. Что известно о прославившемся освобождением Курской области генерале — в материале URA.RU

Биография генерала Солодчука

Ранние годы и образование

Валерий Солодчук родился в конце марта 1971 года в Астрахани. После окончания школы он поступил в Ленинградское суворовское военное училище, а затем продолжил обучение в Рязанском воздушно-десантном командном училище, которое успешно окончил в 1992 году.

Военная карьера

Служба генерала Солодчука началась с должности командира взвода, и с тех пор он последовательно поднимался по карьерной лестнице, занимая различные командные посты. Так от прошел службу от командира взвода до начальника штаба полка.

В 2004 году он завершил обучение в Общевойсковой академии Вооруженных Сил Российской Федерации, а в 2012 году — в Военной академии Генерального штаба ВС РФ. С 2012 по 2014 год Солодчук командовал 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизией, а затем с 2015 по 2017 год занимал должность заместителя командующего 5-й армией Восточного военного округа. В 2017 году он был назначен начальником штаба 36-й армии Восточного военного округа, а в январе 2020 года возглавил эту армию.

Участие в специальной военной операции

С началом специальной военной операции генерал Солодчук находился на передовой, продолжая свою работу в Генеральном штабе ВС РФ. Он стал первым заместителем командующего Центрального военного округа.

С декабря 2024 года Солодчук возглавлял оперативную группу «Курск», под его руководством были освобождены Суджа и другие приграничные территории. За успешные действия в ходе операции ему было присвоено звание генерал-полковника 21 февраля 2025 года.

Уже 16 мая Солодчук назначен новым командующим войсками Центрального военного округа. Информацию URA.RU подтвердил высокопоставленный источник в военных кругах.

Как Солодчук успел себя зарекомендовать

Автор Курского разгрома ВСУ

Журналист Александр Коц назвал генерала Солодчука автором победы в Курской области. Военкор в своем telegram-канале отметил стойкость военного: «Автор Курского разгрома ВСУ назначен на „Центр“Группировку войск „Центр“ возглавил командующий группировкой „Курск“ Валерий Солодчук (на видео справа от министра). Хохлы его хоронили после удара по нашему КП в Рыльском районе, а он воскрес и навалял им».

Высокая оценка от Белоусова

Министр обороны России Андрей Белоусов высоко оценил работу генерала Солодчука. Во время совещания в пункте управления группировкой войск «Курск» он отметил успешное выполнение боевых задач и вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм.

Достойная замена

Военный обозреватель Юрий Подоляка в своем telegram-канале охарактеризовал назначение генерал-полковника Солодчука как очень достойную замену предыдущему командующему ЦВО Андрею Мордвичеву. Он также отметил вклад Солодчука в освобождение Курской области.

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Новым командующим войсками Центрального военного округа назначен генерал-полковник Валерий Солодчук. Информацию URA.RU подтвердил высокопоставленный источник в военных кругах. Он сменил на этой должности генерал-полковника Андрея Мордвичева, который был назначен командующим Сухопутными войсками ВС РФ. Что известно о прославившемся освобождением Курской области генерале — в материале URA.RU Биография генерала Солодчука Ранние годы и образование Валерий Солодчук родился в конце марта 1971 года в Астрахани. После окончания школы он поступил в Ленинградское суворовское военное училище, а затем продолжил обучение в Рязанском воздушно-десантном командном училище, которое успешно окончил в 1992 году. Военная карьера Служба генерала Солодчука началась с должности командира взвода, и с тех пор он последовательно поднимался по карьерной лестнице, занимая различные командные посты. Так от прошел службу от командира взвода до начальника штаба полка. В 2004 году он завершил обучение в Общевойсковой академии Вооруженных Сил Российской Федерации, а в 2012 году — в Военной академии Генерального штаба ВС РФ. С 2012 по 2014 год Солодчук командовал 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизией, а затем с 2015 по 2017 год занимал должность заместителя командующего 5-й армией Восточного военного округа. В 2017 году он был назначен начальником штаба 36-й армии Восточного военного округа, а в январе 2020 года возглавил эту армию. Участие в специальной военной операции С началом специальной военной операции генерал Солодчук находился на передовой, продолжая свою работу в Генеральном штабе ВС РФ. Он стал первым заместителем командующего Центрального военного округа. С декабря 2024 года Солодчук возглавлял оперативную группу «Курск», под его руководством были освобождены Суджа и другие приграничные территории. За успешные действия в ходе операции ему было присвоено звание генерал-полковника 21 февраля 2025 года. Уже 16 мая Солодчук назначен новым командующим войсками Центрального военного округа. Информацию URA.RU подтвердил высокопоставленный источник в военных кругах. Как Солодчук успел себя зарекомендовать Автор Курского разгрома ВСУ Журналист Александр Коц назвал генерала Солодчука автором победы в Курской области. Военкор в своем telegram-канале отметил стойкость военного: «Автор Курского разгрома ВСУ назначен на „Центр“Группировку войск „Центр“ возглавил командующий группировкой „Курск“ Валерий Солодчук (на видео справа от министра). Хохлы его хоронили после удара по нашему КП в Рыльском районе, а он воскрес и навалял им». Высокая оценка от Белоусова Министр обороны России Андрей Белоусов высоко оценил работу генерала Солодчука. Во время совещания в пункте управления группировкой войск «Курск» он отметил успешное выполнение боевых задач и вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм. Достойная замена Военный обозреватель Юрий Подоляка в своем telegram-канале охарактеризовал назначение генерал-полковника Солодчука как очень достойную замену предыдущему командующему ЦВО Андрею Мордвичеву. Он также отметил вклад Солодчука в освобождение Курской области.
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