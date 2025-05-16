Названы причины резкого удорожания лука и других овощей в Свердловской области

Цены на репчатый лук, картофель и другие овощи в Свердловской области могли вырасти из-за нескольких факторов: погоды, логистики и хранения. Об этом URA.RU рассказал председатель правления некоммерческого партнерства «Союз производителей и переработчиков картофеля, овощей, плодов и ягод Свердловской области» Сергей Лацков.
«В нынешнем году на сезонное повышение цен накладываются неурожай 2024 года из-за погодных условий, проблемы с хранением и логистикой», — пояснил Лацков. При этом, прогнозируя состояние рынка на 2025 год, эксперт полагает, что колебание цен будет сезонным с учетом текущей инфляции. Однако конечные значения будут зависеть от природного фактора.
Кроме того, из-за длительных дождей в этом сезоне задержалась и посевная кампания. Погода повлияла на производство картофеля и овощей открытого грунта, к которым также относится репчатый лук.
Ранее URA.RU рассказывало, что репчатый лук заметно подорожал в регионе. За неделю стоимость выросла на 19,5% — до 68,59 рубля за килограмм. Стоимость картофеля и моркови выросла на 7,5%, капуста белокочанная стала дороже на 13%, а свекла — на 14%.
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