Названы причины резкого удорожания лука и других овощей в Свердловской области

Лук в Свердловской области подорожал из-за неурожая и проблем с логистикой
© Служба новостей «URA.RU»
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Посевная кампания в текущем году задержалась из-за погодных условий
Посевная кампания в текущем году задержалась из-за погодных условий Фото:

Цены на репчатый лук, картофель и другие овощи в Свердловской области могли вырасти из-за нескольких факторов: погоды, логистики и хранения. Об этом URA.RU рассказал председатель правления некоммерческого партнерства «Союз производителей и переработчиков картофеля, овощей, плодов и ягод Свердловской области» Сергей Лацков.

«В нынешнем году на сезонное повышение цен накладываются неурожай 2024 года из-за погодных условий, проблемы с хранением и логистикой», — пояснил Лацков. При этом, прогнозируя состояние рынка на 2025 год, эксперт полагает, что колебание цен будет сезонным с учетом текущей инфляции. Однако конечные значения будут зависеть от природного фактора.

Кроме того, из-за длительных дождей в этом сезоне задержалась и посевная кампания. Погода повлияла на производство картофеля и овощей открытого грунта, к которым также относится репчатый лук.

Ранее URA.RU рассказывало, что репчатый лук заметно подорожал в регионе. За неделю стоимость выросла на 19,5% — до 68,59 рубля за килограмм. Стоимость картофеля и моркови выросла на 7,5%, капуста белокочанная стала дороже на 13%, а свекла — на 14%. 

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Цены на репчатый лук, картофель и другие овощи в Свердловской области могли вырасти из-за нескольких факторов: погоды, логистики и хранения. Об этом URA.RU рассказал председатель правления некоммерческого партнерства «Союз производителей и переработчиков картофеля, овощей, плодов и ягод Свердловской области» Сергей Лацков. «В нынешнем году на сезонное повышение цен накладываются неурожай 2024 года из-за погодных условий, проблемы с хранением и логистикой», — пояснил Лацков. При этом, прогнозируя состояние рынка на 2025 год, эксперт полагает, что колебание цен будет сезонным с учетом текущей инфляции. Однако конечные значения будут зависеть от природного фактора. Кроме того, из-за длительных дождей в этом сезоне задержалась и посевная кампания. Погода повлияла на производство картофеля и овощей открытого грунта, к которым также относится репчатый лук. Ранее URA.RU рассказывало, что репчатый лук заметно подорожал в регионе. За неделю стоимость выросла на 19,5% — до 68,59 рубля за килограмм. Стоимость картофеля и моркови выросла на 7,5%, капуста белокочанная стала дороже на 13%, а свекла — на 14%. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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