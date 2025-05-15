15 мая 2025

В ХМАО директриса обворовала свой магазин на миллион рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Директор магазина своими ключами открыла сейф и украла миллион рублей
Директор магазина своими ключами открыла сейф и украла миллион рублей Фото:

В Нефтеюганске директора строительного магазина подозревают в краже. Силовики считают, что вместе с подчиненным она украла один миллион рублей со своего же места работы. За преступление подельникам грозит до шести лет лишения свободы.

«Преступление было совершено в январе. Фигуранты воспользовались своими служебными ключами и ночью проникли в помещение магазина, открыли сейф и, похитив 1 миллион рублей, уехали в соседний Сургут», — сообщили в telegram-канале полиции Югры.

Задержали подозреваемых в гостинице, где изъяли 740 тысяч рублей и два смартфона, купленных на часть украденных средств. Оставшимися деньгами обвиняемые распорядились по своему усмотрению.

Часть материального ущерба удалось возместить. В пресс-службе отметили, что санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд, где будет решаться вопрос о виновности и мере наказания для задержанных.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО охранник выносил стройматериалы со своего объекта и сдавал в металлолом. Ущерб оценили в 500 тысяч рублей, ему грозит до шести лет тюрьмы. 

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В Нефтеюганске директора строительного магазина подозревают в краже. Силовики считают, что вместе с подчиненным она украла один миллион рублей со своего же места работы. За преступление подельникам грозит до шести лет лишения свободы. «Преступление было совершено в январе. Фигуранты воспользовались своими служебными ключами и ночью проникли в помещение магазина, открыли сейф и, похитив 1 миллион рублей, уехали в соседний Сургут», — сообщили в telegram-канале полиции Югры. Задержали подозреваемых в гостинице, где изъяли 740 тысяч рублей и два смартфона, купленных на часть украденных средств. Оставшимися деньгами обвиняемые распорядились по своему усмотрению. Часть материального ущерба удалось возместить. В пресс-службе отметили, что санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд, где будет решаться вопрос о виновности и мере наказания для задержанных. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО охранник выносил стройматериалы со своего объекта и сдавал в металлолом. Ущерб оценили в 500 тысяч рублей, ему грозит до шести лет тюрьмы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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