В ХМАО директриса обворовала свой магазин на миллион рублей

В Нефтеюганске директора строительного магазина подозревают в краже. Силовики считают, что вместе с подчиненным она украла один миллион рублей со своего же места работы. За преступление подельникам грозит до шести лет лишения свободы.
«Преступление было совершено в январе. Фигуранты воспользовались своими служебными ключами и ночью проникли в помещение магазина, открыли сейф и, похитив 1 миллион рублей, уехали в соседний Сургут», — сообщили в telegram-канале полиции Югры.
Задержали подозреваемых в гостинице, где изъяли 740 тысяч рублей и два смартфона, купленных на часть украденных средств. Оставшимися деньгами обвиняемые распорядились по своему усмотрению.
Часть материального ущерба удалось возместить. В пресс-службе отметили, что санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд, где будет решаться вопрос о виновности и мере наказания для задержанных.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО охранник выносил стройматериалы со своего объекта и сдавал в металлолом. Ущерб оценили в 500 тысяч рублей, ему грозит до шести лет тюрьмы.
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