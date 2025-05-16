«В детсадовском ключе»: политолог раскрыл, зачем Украина тянет с переговорами с Россией

Украина хочет заручиться поддержкой США и Турции перед переговорами с Россией
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Украина рассчитывает, что демонстрация поддержки со стороны Вашингтона и Анкары позволит занять более выгодную позицию
Украина рассчитывает, что демонстрация поддержки со стороны Вашингтона и Анкары позволит занять более выгодную позицию Фото:
новость из сюжета
В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры

Киев стремится заручиться поддержкой США и Турции, чтобы усилить свои позиции на переговорах. О том, зачем Украине необходимы встречи с двумя влиятельными внешнеполитическими игроками перед непосредственным диалогом с Россией, рассказал URA.RU глава Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Да, это желание заручиться поддержкой заранее. В таком детсадовском ключе: будете меня обижать — пойду маме нажалуюсь», — образно ответил эксперт журналисту URA.RU. Журавлев подчеркнул, что такая тактика — распространенная практика в международных отношениях. Украина рассчитывает, что демонстрация поддержки со стороны Вашингтона и Анкары позволит ей занять более выгодную позицию в диалоге с Россией. По словам Журавлева, это своего рода «страховка», чтобы в случае давления на Киев можно было апеллировать к союзникам.

Прямые переговоры между российской и украинской делегациями должны состояться в Стамбуле 16 мая. Российскую делегацию на предстоящей встрече возглавит помощник президента Владимир Мединский.

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Киев стремится заручиться поддержкой США и Турции, чтобы усилить свои позиции на переговорах. О том, зачем Украине необходимы встречи с двумя влиятельными внешнеполитическими игроками перед непосредственным диалогом с Россией, рассказал URA.RU глава Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Да, это желание заручиться поддержкой заранее. В таком детсадовском ключе: будете меня обижать — пойду маме нажалуюсь», — образно ответил эксперт журналисту URA.RU. Журавлев подчеркнул, что такая тактика — распространенная практика в международных отношениях. Украина рассчитывает, что демонстрация поддержки со стороны Вашингтона и Анкары позволит ей занять более выгодную позицию в диалоге с Россией. По словам Журавлева, это своего рода «страховка», чтобы в случае давления на Киев можно было апеллировать к союзникам. Прямые переговоры между российской и украинской делегациями должны состояться в Стамбуле 16 мая. Российскую делегацию на предстоящей встрече возглавит помощник президента Владимир Мединский.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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