Сколько стоит одеть ребенка на выпускной

Минимальная средняя стоимость праздничного образа для тюменских выпускниц, в случае покупки вещей «с рук», составит 5 500 рублей, для выпускников — 7 000. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Авито».
«В Тюмени в апреле — мае 2025 года средняя стоимость образа выпускницы составила 5 500 рублей. Собрать мужской образ выйдет дороже — наряд обойдется в 7 000 рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании.
Платья для выпускниц, купленные «с рук», в Тюмени в среднем стоят порядка 2 400 рублей. Туфли обойдутся в сумму около 1 400 рублей.
Собрать мужской комплект выйдет дороже, поскольку в образе будет больше предметов. В среднем, цены таковы: костюм — 3 300 рублей, рубашка — 1 400, туфли — 2 300 рублей.
Аналитики отмечают, что по сравнению с прошлым годом стоимость праздничной одежды для выпускного снизилась. Так, платье в этом году можно найти в среднем на 14% дешевле, чем в апреле-мае 2024 года, вечерние туфли — на 7%. Также год к году стоимость пиджака для выпускника стала меньше на 13%.
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