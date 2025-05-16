Не спешите высаживать помидоры: Челябинскую область накроют ночные заморозки

В Челябинской области на 17-18 мая объявлено штормовое предупреждение из-за ночных заморозков — в воздухе и не поверхности почвы похолодает до минус двух градусов. Об этом предупредили синоптики регионального Гидрометеоцентр.
«Ночью и утром 17-18 мая в горах и низинах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус двух градусов. Днем потеплеет до +20,+22 градусов», — сообщили синоптики регионального Гидрометеоцентра в telegram-канале.
В Челябинске 17 мая в ночь температура воздуха не упадет ниже плюс трех градусов, днем потеплеет до +21 градуса. Возможен порывистый ветер. В воскресенье, 18 мая, в ночь похолодает максимум до плюс шести градусов, днем потеплеет до 19 градусов. Ветер стихнет.
В Челябинской области ранее температура воздуха понижалась до минус одного градуса. Заморозки накрывали регион в ночь на 14 мая.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!