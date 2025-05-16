Не спешите высаживать помидоры: Челябинскую область накроют ночные заморозки

В Челябинской области похолодает до минус двух градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Садоводов предупреждают о неблагоприятной погоде
Садоводов предупреждают о неблагоприятной погоде Фото:

В Челябинской области на 17-18 мая объявлено штормовое предупреждение из-за ночных заморозков — в воздухе и не поверхности почвы похолодает до минус двух градусов. Об этом предупредили синоптики регионального Гидрометеоцентр. 

«Ночью и утром 17-18 мая в горах и низинах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус двух градусов. Днем потеплеет до +20,+22 градусов», — сообщили синоптики регионального Гидрометеоцентра в telegram-канале. 

В Челябинске 17 мая в ночь температура воздуха не упадет ниже плюс трех градусов, днем потеплеет до +21 градуса. Возможен порывистый ветер. В воскресенье, 18 мая, в ночь похолодает максимум до плюс шести градусов, днем потеплеет до 19 градусов. Ветер стихнет. 

В Челябинской области ранее температура воздуха понижалась до минус одного градуса. Заморозки накрывали регион в ночь на 14 мая. 

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В Челябинской области на 17-18 мая объявлено штормовое предупреждение из-за ночных заморозков — в воздухе и не поверхности почвы похолодает до минус двух градусов. Об этом предупредили синоптики регионального Гидрометеоцентр.  «Ночью и утром 17-18 мая в горах и низинах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус двух градусов. Днем потеплеет до +20,+22 градусов», — сообщили синоптики регионального Гидрометеоцентра в telegram-канале.  В Челябинске 17 мая в ночь температура воздуха не упадет ниже плюс трех градусов, днем потеплеет до +21 градуса. Возможен порывистый ветер. В воскресенье, 18 мая, в ночь похолодает максимум до плюс шести градусов, днем потеплеет до 19 градусов. Ветер стихнет.  В Челябинской области ранее температура воздуха понижалась до минус одного градуса. Заморозки накрывали регион в ночь на 14 мая. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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