Расходы Тюменской области в 2024 году превысили 324 млрд рублей

Расходы бюджета Тюменской области в 2024 году составили 324,8 млрд рублей, что превышает показатели 2023 — го на 28 млрд рублей. Информация об этом была озвучена на заседании комитета по бюджету регионального парламента.
«Как сообщил директор регионального департамента финансов Михаил Таранов, расходы областного бюджета в ушедшем году составили 324 млрд 800 млн рублей или более 93% от годового назначения. Это на 28 млрд рублей в абсолютной сумме выше, чем расходы 2023-го. 13 млрд 731 млн рублей направлены на реализацию региональных составляющих нацпроектов, исполнение близко к 100%. Более 146 млрд или 57% в общем объеме расходов бюджета — расходы социального характера без учета программы „Сотрудничество“, — сообщает ИА „Тюменская линия“ со ссылкой на слова директора департамента финансов Тюменской области Михаила Таранова.
Среди приоритетных направлений расходов названы образование и здравоохранение, а также мероприятия по развитию социальной политики. На поддержку экономики региона было направлено около 29 млрд рублей, а на создание и развитие общественной инфраструктуры — почти 28 млрд рублей.
Доходы областного бюджета по итогам года составили 295,8 млрд рублей, годовое назначение выполнено почти на 106%. В структуре налоговых и неналоговых доходов значительную долю составили поступления по налогу на прибыль организаций.
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