В Кузбассе восстановили электроснабжение после аварии

Энергетики полностью восстановили электроснабжение в пяти населенных пунктах Кемеровской области после аварии. Об этом сообщила компания «Россети Сибирь».
«Энергетики „Россети Сибирь“ в минимальные сроки восстановили электроснабжение в пяти населенных пунктах Ленинск-Кузнецкого района», — пишут «Россети Сибирь» в официальном telegram-канале. Все потребители, включая важные промышленные объекты, были переведены на резервную линию напряжением 110 киловольт.
Ранее сообщалось, что перебои с электроснабжением произошли из-за технической неисправности на одной из линий электропередачи. Из-за аварии без электроснабжения остались семь шахт Ленинск-Кузнецкого муниципального округа. В настоящее время бригады завершают восстановительные работы. После их завершения планируется полное возвращение к нормальной схеме электроснабжения. На данный момент все социально значимые объекты и жилые дома получают электроэнергию в штатном режиме.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.