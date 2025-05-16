В Кузбассе восстановили электроснабжение после аварии

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Все потребители были переведены на резервную линию
Все потребители были переведены на резервную линию Фото:

Энергетики полностью восстановили электроснабжение в пяти населенных пунктах Кемеровской области после аварии. Об этом сообщила компания «Россети Сибирь».

«Энергетики „Россети Сибирь“ в минимальные сроки восстановили электроснабжение в пяти населенных пунктах Ленинск-Кузнецкого района», — пишут «Россети Сибирь» в официальном telegram-канале. Все потребители, включая важные промышленные объекты, были переведены на резервную линию напряжением 110 киловольт.

Ранее сообщалось, что перебои с электроснабжением произошли из-за технической неисправности на одной из линий электропередачи. Из-за аварии без электроснабжения остались семь шахт Ленинск-Кузнецкого муниципального округа. В настоящее время бригады завершают восстановительные работы. После их завершения планируется полное возвращение к нормальной схеме электроснабжения. На данный момент все социально значимые объекты и жилые дома получают электроэнергию в штатном режиме.

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Энергетики полностью восстановили электроснабжение в пяти населенных пунктах Кемеровской области после аварии. Об этом сообщила компания «Россети Сибирь». «Энергетики „Россети Сибирь“ в минимальные сроки восстановили электроснабжение в пяти населенных пунктах Ленинск-Кузнецкого района», — пишут «Россети Сибирь» в официальном telegram-канале. Все потребители, включая важные промышленные объекты, были переведены на резервную линию напряжением 110 киловольт. Ранее сообщалось, что перебои с электроснабжением произошли из-за технической неисправности на одной из линий электропередачи. Из-за аварии без электроснабжения остались семь шахт Ленинск-Кузнецкого муниципального округа. В настоящее время бригады завершают восстановительные работы. После их завершения планируется полное возвращение к нормальной схеме электроснабжения. На данный момент все социально значимые объекты и жилые дома получают электроэнергию в штатном режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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