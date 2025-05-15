15 мая 2025

Единственный живущий в Салехарде ветеран Великой Отечественной войны отметил 99-летие

Ветерана Великой Отечественной войны Николая Шакурова поздравили с 99-летием
© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО мэр поздравил ветерана с 99-летием
В ЯНАО мэр поздравил ветерана с 99-летием Фото:

Единственный живущий в Салехарде ветеран Великой Отечественной войны Николай Тимофеевич Шакуров отметил 99-летие. О знаменательном событии сообщил глава города Алексей Титовский в своем Telegram-канале.

«Мы в неоплатном долгу перед поколением победителей. Каждый мирный день — это их заслуга. Пусть здоровье, забота близких и наша общая благодарность согревают Николая Тимофеевича! С праздником, дорогой ветеран! Низкий поклон вам за подвиг, за жизнь, за Победу», — написал Алексей Титовский.

В сообщении также отмечается, что Николай Шакуров является участником ключевой для исхода войны операции «Багратион», прошедшей в 1944 году и ставшей переломным моментом в борьбе с фашизмом. Глава Салехарда также добавили, что Николай Шакуров — не просто ветеран: его жизненный путь вдохновляет молодое поколение и напоминает о цене Победы.

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Единственный живущий в Салехарде ветеран Великой Отечественной войны Николай Тимофеевич Шакуров отметил 99-летие. О знаменательном событии сообщил глава города Алексей Титовский в своем Telegram-канале. «Мы в неоплатном долгу перед поколением победителей. Каждый мирный день — это их заслуга. Пусть здоровье, забота близких и наша общая благодарность согревают Николая Тимофеевича! С праздником, дорогой ветеран! Низкий поклон вам за подвиг, за жизнь, за Победу», — написал Алексей Титовский. В сообщении также отмечается, что Николай Шакуров является участником ключевой для исхода войны операции «Багратион», прошедшей в 1944 году и ставшей переломным моментом в борьбе с фашизмом. Глава Салехарда также добавили, что Николай Шакуров — не просто ветеран: его жизненный путь вдохновляет молодое поколение и напоминает о цене Победы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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