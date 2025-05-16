Пелагея приедет с бесплатным концертом в Тюменскую область

В Тобольске выступят певица Пелагея и группа «Градусы»: они примут участие в концерте, посвященном Дню химика и 30-летию холдинга СИБУР. Информация об этом указана на официальном сайте предприятия «ЗапСибНефтехим». Праздник состоится 24 мая.
«На Красной площади состоятся церемония награждения сотрудников „ЗапСибНефтехима“, интерактивы, которые проведут известный актер Александр Пташенчук и ведущий „Матч ТВ“ Андрей Романов. И многочасовой концерт с хедлайнерами Пелагеей и группой „Градусы“», — указано на официальном сайте предприятия.
24 мая в Тобольске также пройдут различные мастер-классы, спортивные состязания и турниры. В разных частях города будут работать аниматоры. Завершится День химика праздничным салютом.
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