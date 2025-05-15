15 мая 2025

Аналитики назвали самые популярные бьюти-услуги в ХМАО

В ХМАО в преддверии выпускных вырос спрос на услуги визажистов
© Служба новостей «URA.RU»
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Услуги визажиста в ХМАО самые востребованные в мае
Услуги визажиста в ХМАО самые востребованные в мае Фото:

В Югре накануне сезона выпускных и свадеб самой востребованной услугой стал макияж. Спрос на эту бьюти-процедуру вырос на треть, рассказали в «Авито».

«В лидерах спроса — макияж. Спрос на услуги визажистов в ХМАО вырос на 34%», — сообщили в пресс-службе сервиса. Стоимость таких услуг начинается в округе от 1 600 рублей.

На втором месте по популярности услуги парикмахеров, спрос вырос на 20%. За свою работу мастера берут от 1900 рублей. Третье место занимает эпиляция, услуга стала востребованней на 12%, а цена начинается от 300 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в первом квартале самыми популярными в Югре бьюти-услугами стали маникюр и педикюр. На втором месте по спросу стали услуги по оформлению бровей и ресниц. 

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В Югре накануне сезона выпускных и свадеб самой востребованной услугой стал макияж. Спрос на эту бьюти-процедуру вырос на треть, рассказали в «Авито». «В лидерах спроса — макияж. Спрос на услуги визажистов в ХМАО вырос на 34%», — сообщили в пресс-службе сервиса. Стоимость таких услуг начинается в округе от 1 600 рублей. На втором месте по популярности услуги парикмахеров, спрос вырос на 20%. За свою работу мастера берут от 1900 рублей. Третье место занимает эпиляция, услуга стала востребованней на 12%, а цена начинается от 300 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в первом квартале самыми популярными в Югре бьюти-услугами стали маникюр и педикюр. На втором месте по спросу стали услуги по оформлению бровей и ресниц. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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