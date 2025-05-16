Стая животных напала на детей на улице Клименко
В Перми 16 мая собаки напали на детей на перекрестке улицы Клименко. Видео об этом стало распространяться в соцсетях.
«Ребенок в удовлетворительном состоянии доставлен бригадой в травмпункт, где был осмотрен медработниками, получил необходимую медицинскую помощь и отправлен на амбулаторное лечение», — уточнили URA.RU в Министерстве здравоохранения Пермского края.
Представители городской мэрии также добавили, что сразу после получения информации о нападении, на место выехала бригада по отлову собак. Данный адрес поставили на контроль. И выезды бригад по отлову в дальнейшем продолжатся.
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