В Перми ребенка покусали собаки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стая животных напала на детей на улице Клименко
Стая животных напала на детей на улице Клименко Фото:

В Перми 16 мая собаки напали на детей на перекрестке улицы Клименко. Видео об этом стало распространяться в соцсетях.

«Ребенок в удовлетворительном состоянии доставлен бригадой в травмпункт, где был осмотрен медработниками, получил необходимую медицинскую помощь и отправлен на амбулаторное лечение», — уточнили URA.RU в Министерстве здравоохранения Пермского края. 

Представители городской мэрии также добавили, что сразу после получения информации о нападении, на место выехала бригада по отлову собак. Данный адрес поставили на контроль. И выезды бригад по отлову в дальнейшем продолжатся.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми 16 мая собаки напали на детей на перекрестке улицы Клименко. Видео об этом стало распространяться в соцсетях. «Ребенок в удовлетворительном состоянии доставлен бригадой в травмпункт, где был осмотрен медработниками, получил необходимую медицинскую помощь и отправлен на амбулаторное лечение», — уточнили URA.RU в Министерстве здравоохранения Пермского края.  Представители городской мэрии также добавили, что сразу после получения информации о нападении, на место выехала бригада по отлову собак. Данный адрес поставили на контроль. И выезды бригад по отлову в дальнейшем продолжатся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...