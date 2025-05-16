Ученые Пермского Политеха развеяли миф о премиум-бензине

Автомобильный бензин, в марке которого указано «Премиум», обладает различными свойствами, оптимизирующими работу двигателя. Но при этом не стоит верить маркетинговым ходам, которые обещают сделать из вашей «Приоры» спорткар. Об этом рассказали URA.RU ученые Пермского Политеха (ПНИПУ).
«В бензин „Премиум“ добавляются различные присадки, оптимизирующие работу двигателя. Моющие очищают топливную систему от отложений. Антифризные предотвращают образование кристаллов льда в топливопроводе в холодную погоду», — поясняет ассистент кафедры химических технологий ПНИПУ Дмитрий Макрушин.
Но, как подчеркивает старший преподаватель кафедры «Автомобили и технологические машины» вуза Ильнур Шаякбаров, не каждому двигателю такой бензин поможет. «Использование бензина премиум-класса в двигателях, не требующих высокого октанового числа, может не оказывать заметного положительного влияния на износ и срок службы. Не стоит верить мифам, что высокооктановый бензин сделает „девятку“ спортивной», — говорит он.
Эксперты также обращают внимание, что не стоит доверять сомнительным АЗС — лучше заправлять авто на проверенных станциях. А выбирать марку бензина надо, руководствуясь инструкцией к машине — производитель указывает в ней рекомендуемое октановое число: АИ-92, 95 или 98.
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