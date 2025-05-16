Один из лидеров курганского ХК «Зауралье» Камиль Шиафотдинов будет выступать за команду «Юнисон-Москва». В столицу форварда переманил бывший главный тренер курганской дружины Михаил Звягин. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы спорта.
«Шиафотдинова переманил в Москву бывший коуч „Зауралья“ Михаил Звягин. Для Кургане это, безусловно, потеря. Ожидается, что он подпишет контракт с ХК „Юнисон-Москва“ после 31 мая», — сообщил инсайдер.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу столичной команды. Ответ ожидается.
Шиафотдинов после окончания сезона не стал продлевать контракт с клубом из Кургана. Он официально покинет команду в конце мая. Нападающий провел в составе ХК «Зауралье» четыре сезона с перерывом. В общей сложности форвард сыграл 232 матча, в которых набрал 148 (39+109) очков. По этому показателю Шиафотдинов занимает второе место в списке рекордсменов клуба в ВХЛ.
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