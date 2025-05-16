Экс-тренер ХК «Зауралье» Звягин переманил лидера курганской команды в Москву. Инсайд

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Камиль Шиафотдинов переберется в клуб из Москвы
Камиль Шиафотдинов переберется в клуб из Москвы Фото:
новость из сюжета
Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Один из лидеров курганского ХК «Зауралье» Камиль Шиафотдинов будет выступать за команду «Юнисон-Москва». В столицу форварда переманил бывший главный тренер курганской дружины Михаил Звягин. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы спорта.

«Шиафотдинова переманил в Москву бывший коуч „Зауралья“ Михаил Звягин. Для Кургане это, безусловно, потеря. Ожидается, что он подпишет контракт с ХК „Юнисон-Москва“ после 31 мая», — сообщил инсайдер. 

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу столичной команды. Ответ ожидается.

Шиафотдинов после окончания сезона не стал продлевать контракт с клубом из Кургана. Он официально покинет команду в конце мая. Нападающий провел в составе ХК «Зауралье» четыре сезона с перерывом. В общей сложности форвард сыграл 232 матча, в которых набрал 148 (39+109) очков. По этому показателю Шиафотдинов занимает второе место в списке рекордсменов клуба в ВХЛ. 

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Один из лидеров курганского ХК «Зауралье» Камиль Шиафотдинов будет выступать за команду «Юнисон-Москва». В столицу форварда переманил бывший главный тренер курганской дружины Михаил Звягин. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы спорта. «Шиафотдинова переманил в Москву бывший коуч „Зауралья“ Михаил Звягин. Для Кургане это, безусловно, потеря. Ожидается, что он подпишет контракт с ХК „Юнисон-Москва“ после 31 мая», — сообщил инсайдер.  Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу столичной команды. Ответ ожидается. Шиафотдинов после окончания сезона не стал продлевать контракт с клубом из Кургана. Он официально покинет команду в конце мая. Нападающий провел в составе ХК «Зауралье» четыре сезона с перерывом. В общей сложности форвард сыграл 232 матча, в которых набрал 148 (39+109) очков. По этому показателю Шиафотдинов занимает второе место в списке рекордсменов клуба в ВХЛ. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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