Челябинец вышел с больничного к закрытому офису и взыскал с фирмы 1,3 миллиона

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Не попав в офис, мужчина взыскал с работодателя больше миллиона
Не попав в офис, мужчина взыскал с работодателя больше миллиона Фото:

Сотрудник челябинской строительной компании после больничного вернулся к закрытому офису и отказу в рабочем месте. Однако, как URA.RU рассказал адвокат Евгений Фурин, подал в суд и взыскал с работодателя деньги за вынужденный простой.

«После больничного мой клиент вернулся в здание с офисом, но организации там уже не было. Сотрудники охраны сказали, что компания переехала в другой бизнес-центр. Мужчина отправился туда, но попасть на работу не смог: пропуска на него никто не оформил», — рассказал URA.RU Фурин.

Уходу на больничный предшествовал конфликт с работодателем. Отношения стали напряженными, когда у фирмы сменился собственник, и с новым руководством дела не пошли. Мужчина к тому моменту занимал должность главного инженера.

Работник стал ездить к офису ежедневно, фиксируя свое присутствие возле здания на протяжении шести месяцев. После он подал в суд на взыскание средней заработной платы за вынужденный простой. Суд первой инстанции доводы не принял и отказал, сославшись на отсутствие подтверждения его должности и образования.

Апелляционная инстанция сделала другой вывод. Судья отметил, что работодатель не представил доказательства подделки документов, а работник смог подтвердить свою позицию предъявленными материалами. Суд отметил, что работодатель обязан обеспечить человека работой, указанной в трудовом договоре. В итоге истец смог взыскать компенсацию. Попытка компании оспорить решение успехом не увенчалась.

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Сотрудник челябинской строительной компании после больничного вернулся к закрытому офису и отказу в рабочем месте. Однако, как URA.RU рассказал адвокат Евгений Фурин, подал в суд и взыскал с работодателя деньги за вынужденный простой. «После больничного мой клиент вернулся в здание с офисом, но организации там уже не было. Сотрудники охраны сказали, что компания переехала в другой бизнес-центр. Мужчина отправился туда, но попасть на работу не смог: пропуска на него никто не оформил», — рассказал URA.RU Фурин. Уходу на больничный предшествовал конфликт с работодателем. Отношения стали напряженными, когда у фирмы сменился собственник, и с новым руководством дела не пошли. Мужчина к тому моменту занимал должность главного инженера. Работник стал ездить к офису ежедневно, фиксируя свое присутствие возле здания на протяжении шести месяцев. После он подал в суд на взыскание средней заработной платы за вынужденный простой. Суд первой инстанции доводы не принял и отказал, сославшись на отсутствие подтверждения его должности и образования. Апелляционная инстанция сделала другой вывод. Судья отметил, что работодатель не представил доказательства подделки документов, а работник смог подтвердить свою позицию предъявленными материалами. Суд отметил, что работодатель обязан обеспечить человека работой, указанной в трудовом договоре. В итоге истец смог взыскать компенсацию. Попытка компании оспорить решение успехом не увенчалась.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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