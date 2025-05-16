16 мая 2025

В Тюмени возникли проблемы с отсыпкой пляжа на озере Круглое

В Тюмени откладывают засыпку пляжа песком на озере Круглое из-за подъема воды
© Служба новостей «URA.RU»
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Пока территорию у озера не могут засыпать песком
Пока территорию у озера не могут засыпать песком Фото:

В Тюмени не могут полностью засыпать песком пляж на озере Круглое из-за подъема воды. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации. Работы по отсыпке будут осуществляться по мере спада воды.

«В рамках исполнения контракта выполнены работы по корчевке кустарника и мелколесья, выполнена планировка территории. В настоящее время в связи с подъемом уровня воды в озере Круглое выполнить мероприятия по отсыпке территории пляжа песком в полном объеме не представляются возможным, данные работы будут осуществляться по мере спада уровня воды», — рассказали в мэрии.

Пляж планируют открыть этим летом. 12 тысяч квадратных метров засыплют песком и оборудуют туалеты, кабинки для переодевания и пост спасателей. Вход будет бесплатным.

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В Тюмени не могут полностью засыпать песком пляж на озере Круглое из-за подъема воды. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации. Работы по отсыпке будут осуществляться по мере спада воды. «В рамках исполнения контракта выполнены работы по корчевке кустарника и мелколесья, выполнена планировка территории. В настоящее время в связи с подъемом уровня воды в озере Круглое выполнить мероприятия по отсыпке территории пляжа песком в полном объеме не представляются возможным, данные работы будут осуществляться по мере спада уровня воды», — рассказали в мэрии. Пляж планируют открыть этим летом. 12 тысяч квадратных метров засыплют песком и оборудуют туалеты, кабинки для переодевания и пост спасателей. Вход будет бесплатным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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