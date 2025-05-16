Пермский художник Олег Филимонов создал серию скульптур из металла, который собрал на крыше одного из корпусов классического университета. Материалом послужили кровля и водосточные трубы, рассказал он.
«„Сова“, „Чертополох“ и три „хронологических“ композиции собраны из элементов кровельно-водосточной системы и дверной фурнитуры от старинной чердачной двери. Купленное на деньги Мешкова (меценат, один из основателей Пермского университета — URA.RU), отслужившее более века на стенах и крыше второго корпуса университета, это железо теперь приняло формы арт-объектов», — пояснил Филимонов в соцсети «ВКонтакте».
Скульптуры автор представил на выставке под открытым небом в кампусе вуза. Открылась она сегодня в рамках акции «Ночь музеев», которая в университете стартовала на сутки раньше.
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