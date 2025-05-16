Пермский художник создал скульптуры из частей корпуса старейшего вуза. Фото

Художник Олег Филимонов разобрал на скульптуры крышу Пермского университета
© Служба новостей «URA.RU»
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Старое железо второго корпуса ПГНИУ превратилось в искусство
Старое железо второго корпуса ПГНИУ превратилось в искусство Фото:

Пермский художник Олег Филимонов создал серию скульптур из металла, который собрал на крыше одного из корпусов классического университета. Материалом послужили кровля и водосточные трубы, рассказал он.

«„Сова“, „Чертополох“ и три „хронологических“ композиции собраны из элементов кровельно-водосточной системы и дверной фурнитуры от старинной чердачной двери. Купленное на деньги Мешкова (меценат, один из основателей Пермского университета — URA.RU), отслужившее более века на стенах и крыше второго корпуса университета, это железо теперь приняло формы арт-объектов», — пояснил Филимонов в соцсети «ВКонтакте».

Скульптуры автор представил на выставке под открытым небом в кампусе вуза. Открылась она сегодня в рамках акции «Ночь музеев», которая в университете стартовала на сутки раньше.

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Пермский художник Олег Филимонов создал серию скульптур из металла, который собрал на крыше одного из корпусов классического университета. Материалом послужили кровля и водосточные трубы, рассказал он. «„Сова“, „Чертополох“ и три „хронологических“ композиции собраны из элементов кровельно-водосточной системы и дверной фурнитуры от старинной чердачной двери. Купленное на деньги Мешкова (меценат, один из основателей Пермского университета — URA.RU), отслужившее более века на стенах и крыше второго корпуса университета, это железо теперь приняло формы арт-объектов», — пояснил Филимонов в соцсети «ВКонтакте». Скульптуры автор представил на выставке под открытым небом в кампусе вуза. Открылась она сегодня в рамках акции «Ночь музеев», которая в университете стартовала на сутки раньше.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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