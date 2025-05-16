В Тюмени жители улицы Малой Боровской, 38 стали свидетелями, как школьника преследовал взрослый мужчина. Запись с камеры видеонаблюдения опубликовали тюменцы.
«Школьника подкараулил мужчина и погнался за ним. Инцидент произошел на Малой Боровской, 38», — пишут очевидцы инцидента.
На записи с камеры наблюдения видно, что молодой юноша заходит в дом первым, после чего резко ускоряется и забегает по лестнице наверх. Вслед за ним в открытую дверь, прихрамывая, входит мужчина. Он осматривается в подъезде и поднимается наверх, куда только что забежал мальчик.
В пресс-службе УМВД по Тюменской области URA.RU пояснили, что ведомство в курсе ситуации. На данный момент по этому факту проводится проверка. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Корреспондент URA.RU побывал на месте событий и опросил местных жителей, знают ли они о проблеме. С их слов, большинство собственников дома видели видеозапись. Однако жители этого подъезда скептически относятся к ситуации. Они не считают, что мужчина в действительности преследовал ребенка.
«Посмотрите, ну он же хромой. Очевидно, что мужчина после инсульта, отсюда и проблемы с движениями возникли. Не мог он мальчика этого преследовать», — поделилась мнением жительница подъезда.
Также оказалось, что в чате дома на улице Боровской мать ребенка высказалась по поводу инцидента. С ее слов, этот тюменец посещал все подъезды в доме и раскладывал рекламные листовки. Однако четкого подтверждения, что мужчина не замыслил противоправных действий — нет.
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