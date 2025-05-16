НДФЛ и налог по упрощенной системе дали весомый прирост в челябинский бюджет

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Текслер 16 мая провел рабочую встречу с Жеребцовым
Текслер 16 мая провел рабочую встречу с Жеребцовым Фото:

Значительный прирост в бюджет Челябинской области обеспечили увеличение перечислений НДФЛ и налога, уплаченного при применении упрощенной системы налогообложения. Об этом было заявлено на встрече губернатора Алексея Текслера с руководителем регионального Управления Федеральной налоговой службы (ФНС) Александром Жеребцовым.

«По областному бюджету также отмечен рост доходов. Большая часть прироста в региональный бюджет обеспечена увеличением перечислений НДФЛ и налога, уплаченного при применении упрощенной системы налогообложения», — было заявлено на встрече Текслера с Жеребцовым, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области в telegram-канале.

Налоговые органы за последние годы увеличили перечисления в бюджеты 2,2 раза. Так, в 2024 году в консолидированный бюджет России поступило 578,4 миллиарда рублей. Это на 10,5% (55 миллиардов рублей) больше, чем годом ранее. Налоговые поступления в бюджет в текущем году также мониторятся, рассказал Жеребцов.

Налоговая служба сегодня — это не только фискальный орган, но и один из институтов, оказывающий поддержку бизнесу. «Мы готовы, взаимодействуя с налогоплательщиками, решать совместно возникающие вопросы. Эффективная и прозрачная налоговая система играет здесь ключевую роль», — сказал Текслер.

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Значительный прирост в бюджет Челябинской области обеспечили увеличение перечислений НДФЛ и налога, уплаченного при применении упрощенной системы налогообложения. Об этом было заявлено на встрече губернатора Алексея Текслера с руководителем регионального Управления Федеральной налоговой службы (ФНС) Александром Жеребцовым. «По областному бюджету также отмечен рост доходов. Большая часть прироста в региональный бюджет обеспечена увеличением перечислений НДФЛ и налога, уплаченного при применении упрощенной системы налогообложения», — было заявлено на встрече Текслера с Жеребцовым, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области в telegram-канале. Налоговые органы за последние годы увеличили перечисления в бюджеты 2,2 раза. Так, в 2024 году в консолидированный бюджет России поступило 578,4 миллиарда рублей. Это на 10,5% (55 миллиардов рублей) больше, чем годом ранее. Налоговые поступления в бюджет в текущем году также мониторятся, рассказал Жеребцов. Налоговая служба сегодня — это не только фискальный орган, но и один из институтов, оказывающий поддержку бизнесу. «Мы готовы, взаимодействуя с налогоплательщиками, решать совместно возникающие вопросы. Эффективная и прозрачная налоговая система играет здесь ключевую роль», — сказал Текслер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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