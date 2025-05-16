Сыр, молоко и техника: как курганские предприятия будут покорять азиатский рынок

Четыре предприятия Курганской области будут сотрудничать с азиатскими компаниями
© Служба новостей «URA.RU»
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На мероприятии будет 12 закупщиков из стран Азии
На мероприятии будет 12 закупщиков из стран Азии Фото:

Курганские предприятия получат возможность выйти на азиатские рынки благодаря участию в масштабной реверсивной бизнес-миссии, которая пройдет с 21 по 23 мая в Санкт-Петербурге. К мероприятию присоединятся четыре региональные компании: СППК «Сыроварня Кабжановых», ООО «Техстрой», ООО «Молоко Зауралья» и ООО «Чашинский маслосырзавод». Об этом сообщает департамент экономического развития Курганской области у себя в telegram-канале.

Организаторы отмечают, что бизнес-миссия станет площадкой для прямого диалога между местными производителями и байерами из Вьетнама, Индонезии, Монголии, что открывает новые возможности для выхода на перспективные азиатские рынки. «Реверсивная бизнес-миссия — уникальный шанс для курганских компаний, ведь на мероприятие ожидается прибытие не менее 12 закупщиков из стран Азии, заинтересованных в поиске новых поставщиков. Это значит, что предприятия смогут лично представить свою продукцию и услуги потенциальным партнерам, обсудить условия сотрудничества и заключить выгодные контракты», — пояснили в ведомстве.

Дополнительно отмечается, что центр поддержки экспорта Курганской области приглашает к участию предприятия малого и среднего бизнеса, работающие в приоритетных отраслях: агропромышленном комплексе, пищевой промышленности, фармацевтике, производстве медицинских изделий, строительстве и лесопромышленном комплексе. Бизнес-миссия проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Ранее в Курганской области отмечался рост экспорта продукции животного происхождения, в частности мясных консервов, которые поставлялись в страны СНГ и рассматривались для экспорта в такие государства, как Вьетнам, Индонезия и Монголия. В первом квартале 2025 года объем экспорта мясных консервов увеличился в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на сокращение числа экспортеров региона.

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Курганские предприятия получат возможность выйти на азиатские рынки благодаря участию в масштабной реверсивной бизнес-миссии, которая пройдет с 21 по 23 мая в Санкт-Петербурге. К мероприятию присоединятся четыре региональные компании: СППК «Сыроварня Кабжановых», ООО «Техстрой», ООО «Молоко Зауралья» и ООО «Чашинский маслосырзавод». Об этом сообщает департамент экономического развития Курганской области у себя в telegram-канале. Организаторы отмечают, что бизнес-миссия станет площадкой для прямого диалога между местными производителями и байерами из Вьетнама, Индонезии, Монголии, что открывает новые возможности для выхода на перспективные азиатские рынки. «Реверсивная бизнес-миссия — уникальный шанс для курганских компаний, ведь на мероприятие ожидается прибытие не менее 12 закупщиков из стран Азии, заинтересованных в поиске новых поставщиков. Это значит, что предприятия смогут лично представить свою продукцию и услуги потенциальным партнерам, обсудить условия сотрудничества и заключить выгодные контракты», — пояснили в ведомстве. Дополнительно отмечается, что центр поддержки экспорта Курганской области приглашает к участию предприятия малого и среднего бизнеса, работающие в приоритетных отраслях: агропромышленном комплексе, пищевой промышленности, фармацевтике, производстве медицинских изделий, строительстве и лесопромышленном комплексе. Бизнес-миссия проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Ранее в Курганской области отмечался рост экспорта продукции животного происхождения, в частности мясных консервов, которые поставлялись в страны СНГ и рассматривались для экспорта в такие государства, как Вьетнам, Индонезия и Монголия. В первом квартале 2025 года объем экспорта мясных консервов увеличился в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на сокращение числа экспортеров региона.
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