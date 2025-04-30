Курганская область потеряла двух экспортеров, но в реестре остаются 24 предприятия

Два предприятия из Курганской области в апреле 2025 года прекратили свою деятельность и были исключены из реестра экспортеров. В результате изменений на сегодняшний день числится 24 предприятия региона. Об этом сообщает Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора.
Оставшиеся предприятия осуществляют экспорт продукции животного происхождения: есть производители лекарственных средств, охотхозяйства, предприятия по выпуску кормов и молочной продукции, а также компании, занимающиеся производством мясных консервов и хранением пищевых продуктов. «За четыре месяца 2025 года из Курганской области было экспортировано 77,5 т мясных консервов, которые были отправлены в Таджикистан, Узбекистан и Азербайджан», — подчеркнули в ведомстве. В управлении также сообщили, что среди потенциальных стран-импортеров курганской продукции значатся не только государства постсоветского пространства, но и такие страны, как Монголия, Зимбабве, Вьетнам, Венесуэла, Нигерия, Индонезия, Мексика, Китай и Таиланд.
Ранее сообщалось, что экспорт мясных консервов из Курганской области в первом квартале 2025 года вырос в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 77,5 тонны. При этом продукция прошла все необходимые проверки и соответствовала требованиям стран-импортеров.
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