Тюменские вузы назвали сроки начала приемной кампании 2025 года

Чуть больше недели остается до первых экзаменов тюменских школьников. Однако даже после них времени расслабиться у выпускников не будет: тюменские университеты назвали сроки начала приемной кампании 2025 года. Когда тюменским абитуриентам подавать документы — в материале агентства URA.RU.
Тюменский государственный университет
Начало приема заявлений в ТюмГУ назначено на 20 июня 2025 года. В этот день подать документы на поступление можно на все направления. Принести документы в головной вуз можно будет вплоть до 15 июля 2025 года включительно. Все филиалы будут принимать абитуриентов еще пять дней после этого: до 25 июня 2025 года.
Для поступления на комплексные направления молодым людям потребуется сдать вступительные испытания. Конкретные даты их проведения будут установлены позднее, но официальные сроки вступительных — с 21 июня по 25 июля. Списки с результатами будут опубликованы 27 июля, а издание приказа о зачислении — 3 августа 2025 года.
Тюменский индустриальный университет
В ТИУ сроки приема заявлений аналогичные — с 20 июня. Это актуально как для поступления на бакалавриат, магистратуру и аспирантуру, так и для абитуриентов, поступающий на направления СПО.
Сроки проведения вступительных испытаний — с 23 июня по 25 июля. Завершение приема документов назначено на 20 июля. А публикация результатов внутренних экзаменов университета запланирована на 27 июля для бакалавриата, 24 августа для магистратуры и 29 августа для аспирантуры.
Тюменский государственный медицинский университет
Дата начала приемной кампании ТМУ аналогична остальным университетам — 20 июня 2025 года. С этого момента абитуриенты могут приносить заявления на поступление, а с 16 июля в университете стартует марафон вступительных испытаний. Завершатся внутренние экзамены 25 июля. В этот же день прекратится и прием заявлений от поступающих.
Результаты вступительных испытаний будут опубликованы 27 июля. Основной тап зачисления поступивших назначен на 6 августа.
Государственный аграрный университет Северного Зауралья
В тюменском ГАУ СЗ приемная кампания для абитуриентов также стартует 20 июня. Завершение приема документов по направлениям обучения назначено на 20 июля.
Сроки проведения вступительных испытаний для поступающих также известны. Начнутся они сразу на следующий день после старта приемной кампании — 21 июня, а завершатся 25 июля.
Согласие на зачисление абитуриентам потребуется предоставить 5 августа. Сами же приказы на поступление будут вывешены 7 августа 2025 года для бюджетников и 29 августа для обучающихся на платно основе.
Тюменский государственный институт культуры
Начало приемной кампании назначено на 20 июня 2025 году, аналогично остальным вузам. Подавать заявления можно вплоть до 15 июля. А с 17 числа у абитуриентов начнутся вступительные испытания.
Информация о результатах по вступительным конкурсам будут выставлены 27 июля 2025. В свою очередь информация о зачисления для бакалавриата будет опубликована 2 августа, а 16 сентября — для магистратуры.
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