В сетевых отелях Тюмени Azimut и Hilton не осталось мест на время форума TNF

В сетевых отелях Тюмени Azimut и Hilton не осталось свободных мест на даты проведения промышленно-энергетического форума TNF. Такой вывод сделал telegram-канал «Уважаемые пассажиры». Речь идет о периоде с 15 по 18 сентября 2025 года.
«Промышленно-энергетический форум TNF в Тюмени тоже создал ажиотаж, хотя до главного события нефтегазовой отрасли еще несколько месяцев. С 15 по 18 сентября Azimut и Hilton уже забронированы полностью, а Mercure предлагает номера по цене на 30% выше обычного», — сообщает telegram-канал «Уважаемые пассажиры».
Если стоимость стандартного номера в тюменском отеле Mercure на начало сентября составляет 5300 рублей за сутки, то к началу проведения форума (15 сентября) она вырастет до 8500 рублей. Номера более высоких категорий уже распроданы.
Авиаперелеты в Тюмень бизнес-классом на даты проведения форума также подорожали. Перед его началом прилететь в город с высшим классом обслуживания на рейсах «Аэрофлота» можно за 45 тысяч рублей, во время TNF — за 135 тысяч рублей. Стоимость билетов на эконом-класс пока не изменилась.
Промышленно-энергетический форум TNF пройдет в Тюмени уже в десятый раз. Организаторы мероприятия ожидают более 12 тысяч участников из 60 регионов России. Форум традиционно вызывает высокий спрос на гостиницы и транспорт, что сказывается на ценовой политике отелей и авиакомпаний города.
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