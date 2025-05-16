Новому главе тюменского депкультуры устроили проверку конфликтом

Глава тюменского депкультуры Сидоров разбирается с протестом труппы драмтеатра
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава департамента культуры Сидоров ведет переговоры с протестующей труппой тюменского драмтеатра
Глава департамента культуры Сидоров ведет переговоры с протестующей труппой тюменского драмтеатра Фото:

Труппа Тюменского большого драматического театра (ТБДТ) устроила протест против руководства театрально-концертного объединения (ТКТО) из-за увольнения директора ТБДТ Сергея Осинцева и его зама Александра Чурсина — оба находятся под следствием по подозрению в мошенничестве. Накануне претензии бунтовщиков выслушал новый глава областного депкультуры Александр Сидоров — он был в числе приглашенных на переговоры с актерами. Видеозапись встречи позднее выложила в соцсетях актриса театра Елена Махнева.

«У вас совесть есть? Вы когда подписываете такие приказы об увольнении, где у вас человеческое нутро?», — эмоционально обратился один из участников встречи к гендиректору ТКТО Веронике Кирюшиной. Труппа потребовала восстановить Осинцева и Чурсина, как минимум до конца следствия по их делу.

К концу беседы погасить конфликт не удалось — артисты продолжают демонстрировать недовольство политикой ТКТО. В опубликованном 27-минутном видео представители труппы поочередно высказывают претензии в адрес чиновников. 

Директор областного департамента культуры Александр Сидоров поделился с URA.RU, что итогом встречи с труппой стало разъяснение причин увольнения Осинцева и Чурсина, он намерен продолжать диалог. «Сегодня наша задача — обеспечить стабильность и сохранить творческий потенциал театра. Мы продолжим конструктивный диалог со всеми заинтересованными сторонами — с коллективом театра, руководством ТКТО и театральным сообществом», — отметил Александр Сидоров.

Как ранее сообщало URA.RU, уже бывший директор тюменского драмтеатра Сергей Осинцев и его заместитель Александр Чурсин находятся под следствием — их подозревают в мошенничестве на 30,2 миллиона рублей. Представители труппы драмтеатра неоднократно высказывались в поддержку арестованного руководства

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Труппа Тюменского большого драматического театра (ТБДТ) устроила протест против руководства театрально-концертного объединения (ТКТО) из-за увольнения директора ТБДТ Сергея Осинцева и его зама Александра Чурсина — оба находятся под следствием по подозрению в мошенничестве. Накануне претензии бунтовщиков выслушал новый глава областного депкультуры Александр Сидоров — он был в числе приглашенных на переговоры с актерами. Видеозапись встречи позднее выложила в соцсетях актриса театра Елена Махнева. «У вас совесть есть? Вы когда подписываете такие приказы об увольнении, где у вас человеческое нутро?», — эмоционально обратился один из участников встречи к гендиректору ТКТО Веронике Кирюшиной. Труппа потребовала восстановить Осинцева и Чурсина, как минимум до конца следствия по их делу. К концу беседы погасить конфликт не удалось — артисты продолжают демонстрировать недовольство политикой ТКТО. В опубликованном 27-минутном видео представители труппы поочередно высказывают претензии в адрес чиновников.  Директор областного департамента культуры Александр Сидоров поделился с URA.RU, что итогом встречи с труппой стало разъяснение причин увольнения Осинцева и Чурсина, он намерен продолжать диалог. «Сегодня наша задача — обеспечить стабильность и сохранить творческий потенциал театра. Мы продолжим конструктивный диалог со всеми заинтересованными сторонами — с коллективом театра, руководством ТКТО и театральным сообществом», — отметил Александр Сидоров. Как ранее сообщало URA.RU, уже бывший директор тюменского драмтеатра Сергей Осинцев и его заместитель Александр Чурсин находятся под следствием — их подозревают в мошенничестве на 30,2 миллиона рублей. Представители труппы драмтеатра неоднократно высказывались в поддержку арестованного руководства
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