В Тюмени задержан высокопоставленный сотрудник Росгвардии

В Тюмени на подполковника Росгвардии Дмитрия Шевченко завели уголовное дело
© Служба новостей «URA.RU»
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По версии следствия, силовик присвоил себе чужое оружие
По версии следствия, силовик присвоил себе чужое оружие Фото:

Заместитель начальника Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Тюменской области Дмитрий Шевченко задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Он уточнил, что по версии следствия, силовик обманом присвоил себе три огнестрельных ружья.

«Шевченко был задержан несколько дней назад. 13 мая на него завели уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ — мошенничество. По версии следствия, он обманом похитил три ружья общей стоимостью 55 000 рублей, которые люди добровольно сдали в Росгвардию», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

По данным источников агентства, расследованием уголовного дела занимается второй отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета России по Тюменской области, в адрес регионального управления СКР направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен региональное управление Росгвардии. Ответы на них ожидаются.

Получить оперативный комментарий Дмитрия Шевченко URA.RU не удалось: его контакты в открытом доступе отсутствуют. Агентство готово предоставить ему возможность высказаться по поводу изложенной выше информации.

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Заместитель начальника Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Тюменской области Дмитрий Шевченко задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Он уточнил, что по версии следствия, силовик обманом присвоил себе три огнестрельных ружья. «Шевченко был задержан несколько дней назад. 13 мая на него завели уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ — мошенничество. По версии следствия, он обманом похитил три ружья общей стоимостью 55 000 рублей, которые люди добровольно сдали в Росгвардию», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. По данным источников агентства, расследованием уголовного дела занимается второй отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета России по Тюменской области, в адрес регионального управления СКР направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен региональное управление Росгвардии. Ответы на них ожидаются. Получить оперативный комментарий Дмитрия Шевченко URA.RU не удалось: его контакты в открытом доступе отсутствуют. Агентство готово предоставить ему возможность высказаться по поводу изложенной выше информации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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