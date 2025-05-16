В Тюмени задержан высокопоставленный сотрудник Росгвардии

Заместитель начальника Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Тюменской области Дмитрий Шевченко задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Он уточнил, что по версии следствия, силовик обманом присвоил себе три огнестрельных ружья.
«Шевченко был задержан несколько дней назад. 13 мая на него завели уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ — мошенничество. По версии следствия, он обманом похитил три ружья общей стоимостью 55 000 рублей, которые люди добровольно сдали в Росгвардию», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.
По данным источников агентства, расследованием уголовного дела занимается второй отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета России по Тюменской области, в адрес регионального управления СКР направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен региональное управление Росгвардии. Ответы на них ожидаются.
Получить оперативный комментарий Дмитрия Шевченко URA.RU не удалось: его контакты в открытом доступе отсутствуют. Агентство готово предоставить ему возможность высказаться по поводу изложенной выше информации.
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