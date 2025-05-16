В Челябинске на Алом поле вечером 16 мая произошло серьезное ДТП, в результате которого одна из машин перевернулась на крышу. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.
«Страшная авария на Алом поле. Здесь же машина реанимации и спасатели вырезают людей из машины», — сообщили URA.RU очевидцы. На подъезде к Алому полю образовалась огромная пробка.
Редакция URA.RU сделала запрос в пресс-служба Госавтоинспекции Челябинска. Ответ будет опубликован позднее.
Обновлено в 20:25 по уральскому времени:
На пересечении проспектов Ленина и Свердловского столкнулись автомобиль Haval Jolion, под управлением 28-летнего мужчины, и автомобиль Volkswagen New Beetle, под управлением 38-летней женщины, после чего автомобиль Haval Jolion опрокинулся, сообщили в ГАИ. Пострадавших в аварии нет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!