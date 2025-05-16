В центре Челябинска перевернулась иномарка. Фото, видео

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Иномарка перевернулась на крышу
Иномарка перевернулась на крышу Фото:

В Челябинске на Алом поле вечером 16 мая произошло серьезное ДТП, в результате которого одна из машин перевернулась на крышу. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. 

«Страшная авария на Алом поле. Здесь же машина реанимации и спасатели вырезают людей из машины», — сообщили URA.RU очевидцы. На подъезде к Алому полю образовалась огромная пробка. 

Редакция URA.RU сделала запрос в пресс-служба Госавтоинспекции Челябинска. Ответ будет опубликован позднее. 

Обновлено в 20:25 по уральскому времени: 

На пересечении проспектов Ленина и Свердловского столкнулись автомобиль Haval Jolion, под управлением 28-летнего мужчины, и автомобиль Volkswagen New Beetle, под управлением 38-летней женщины, после чего автомобиль Haval Jolion опрокинулся, сообщили в ГАИ. Пострадавших в аварии нет.

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В Челябинске на Алом поле вечером 16 мая произошло серьезное ДТП, в результате которого одна из машин перевернулась на крышу. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.  «Страшная авария на Алом поле. Здесь же машина реанимации и спасатели вырезают людей из машины», — сообщили URA.RU очевидцы. На подъезде к Алому полю образовалась огромная пробка.  Редакция URA.RU сделала запрос в пресс-служба Госавтоинспекции Челябинска. Ответ будет опубликован позднее.  Обновлено в 20:25 по уральскому времени:  На пересечении проспектов Ленина и Свердловского столкнулись автомобиль Haval Jolion, под управлением 28-летнего мужчины, и автомобиль Volkswagen New Beetle, под управлением 38-летней женщины, после чего автомобиль Haval Jolion опрокинулся, сообщили в ГАИ. Пострадавших в аварии нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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