Политолог оценил вероятность встречи Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин скорее всего не будет лично встречаться с украинским лидером Владимиром Зеленским в рамках мирных переговоров в Турции, уверен политолог, старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин. Вероятность телефонного разговора между ними также крайне мала, объяснил URA.RU эксперт.
«Зеленский с самого начала переговоров стремится к встрече с Путиным, в этом ему активно подыгрывает президент США Дональд Трамп своими заявлениями и комментариями. Состоится ли такая встреча? Скорее нет, чем да. Зеленский не легитимен, фактически является военным преступником. Он является инициатором или по крайней мере давал добро на террористические акции против российских граждан. Такая встреча способна придать ему дополнительный политический вес, и это интересам России не соответствует», — сказал Зудин.
Если стороны договорятся, для подписания финальных документов встреча Путина и Зеленского также не нужна, уточнил политолог. Он отметил, что состав российской делегации наверняка тщательно планировался, ее члены наделены нужными полномочиями, чтобы поставить свои подписи.
16 мая по итогам встречи в Стамбуле министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что «делегации потенциально готовят встречу на уровне лидеров стран». Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский подтвердил такой запрос со стороны Киева и добавил, что Москва приняла это к сведению.
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