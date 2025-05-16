Названы лучшие и худшие управкомпании Кургана

В Кургане в ведении худшей управкомпании находится 11 домов
© Служба новостей «URA.RU»
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Госжилинспекция учитывала количество наказаний и качество работ УК
Госжилинспекция учитывала количество наказаний и качество работ УК Фото:

В Кургане выбраны лучшие и худшие управкомпании по итогам первого квартала года. С учетом того, как они заботятся о домах, контейнерных площадках, придомовой территории и много ли наказаний получили, Госжилинспекция составила рейтинг из 46 организаций, который может пригодиться жильцам при выборе УК. 

«В „красной зоне“ оказалась единственная управляющая компания ООО „УК „Шестнадцатый район“, в управлении которой находится 11 многоквартирных домов. Ее рейтинг — две „звезды“, — сообщается в пресс-релизе ведомства.

В «оранжевую» зону попали девять управкомпаний Кургана, которым стоит более внимательно выполнять свои обязанности. Их рейтинг — три «звезды»: 

  • ООО СК «Байкал»
  • ООО «УК „Мастер“
  • ООО «УК „Жилищник“
  • ООО «УК „Жемчужина“
  • ООО «УК „Наш город“
  • ООО «УК „Феникс“
  • ООО «УК „Партнеръ“
  • ООО «УК „Веста“
  • ООО «УК „Новый Район“.

В «желтой» зоне — 19 управкомпаний. Они набрали по четыре «звезды»:

  • ООО «УК „Согласие“
  • ООО «УК „Высотки“
  • ООО «Сервис»
  • ООО «УК „Солнечный дворик“
  • ООО «Курган Плюс»
  • ООО «Старт»
  • ООО «УК „Солнце Парк“
  • ООО «УО „МКД“
  • ООО «Брусника. Управление домами Курган»
  • ООО «Ваш Дом»
  • ООО «Пчелки»
  • ООО «УК „Кристалл Сервис“
  • ООО «Домоуправ-Курган»
  • ООО «УК „Дома Атланта“
  • ООО «Вертикаль Сервис»
  • ООО «Компаньон»
  • ООО «УК „Стабильность“
  • ООО «Капиталстрой»
  • ООО «Приоритет».

Среди лучших — 17 управкомпаний. Они находятся в «зеленой зоне» и имеют рейтинг пять «звезд»:

  • ООО "УК "Уют"
  • ООО "УК "Олимп"
  • ООО "УК "Атлант"
  • ООО "УК "Актив"
  • ООО "УК "Порядок"
  • ООО "УК "Кристалл"
  • ООО "УК "Чистый квартал"
  • ООО "УК "Престиж"
  • ООО "УК "Новый квартал"
  • ООО "Курганская управляющая компания"
  • ООО "ЖКО Фортуна"
  • ООО "Перспектива"
  • ООО "УК "Проектсервис"
  • ООО "УК"Геометрия "
  • ООО "УМД"
  • ООО "Эксперт РВ"
  • ООО "Жилищное управление".

Ранее в Кургане случались конфликты между жильцами и управляющими компаниями. Например, в марте 2024 года собственники через суд добились от УК «Мастер» компенсации ущерба и ремонта кровли после протечки.

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В Кургане выбраны лучшие и худшие управкомпании по итогам первого квартала года. С учетом того, как они заботятся о домах, контейнерных площадках, придомовой территории и много ли наказаний получили, Госжилинспекция составила рейтинг из 46 организаций, который может пригодиться жильцам при выборе УК.  «В „красной зоне“ оказалась единственная управляющая компания ООО „УК „Шестнадцатый район“, в управлении которой находится 11 многоквартирных домов. Ее рейтинг — две „звезды“, — сообщается в пресс-релизе ведомства. В «оранжевую» зону попали девять управкомпаний Кургана, которым стоит более внимательно выполнять свои обязанности. Их рейтинг — три «звезды»:  В «желтой» зоне — 19 управкомпаний. Они набрали по четыре «звезды»: Среди лучших — 17 управкомпаний. Они находятся в «зеленой зоне» и имеют рейтинг пять «звезд»: Ранее в Кургане случались конфликты между жильцами и управляющими компаниями. Например, в марте 2024 года собственники через суд добились от УК «Мастер» компенсации ущерба и ремонта кровли после протечки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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