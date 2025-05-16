Названы лучшие и худшие управкомпании Кургана

В Кургане выбраны лучшие и худшие управкомпании по итогам первого квартала года. С учетом того, как они заботятся о домах, контейнерных площадках, придомовой территории и много ли наказаний получили, Госжилинспекция составила рейтинг из 46 организаций, который может пригодиться жильцам при выборе УК.
«В „красной зоне“ оказалась единственная управляющая компания ООО „УК „Шестнадцатый район“, в управлении которой находится 11 многоквартирных домов. Ее рейтинг — две „звезды“, — сообщается в пресс-релизе ведомства.
В «оранжевую» зону попали девять управкомпаний Кургана, которым стоит более внимательно выполнять свои обязанности. Их рейтинг — три «звезды»:
- ООО СК «Байкал»
- ООО «УК „Мастер“
- ООО «УК „Жилищник“
- ООО «УК „Жемчужина“
- ООО «УК „Наш город“
- ООО «УК „Феникс“
- ООО «УК „Партнеръ“
- ООО «УК „Веста“
- ООО «УК „Новый Район“.
В «желтой» зоне — 19 управкомпаний. Они набрали по четыре «звезды»:
- ООО «УК „Согласие“
- ООО «УК „Высотки“
- ООО «Сервис»
- ООО «УК „Солнечный дворик“
- ООО «Курган Плюс»
- ООО «Старт»
- ООО «УК „Солнце Парк“
- ООО «УО „МКД“
- ООО «Брусника. Управление домами Курган»
- ООО «Ваш Дом»
- ООО «Пчелки»
- ООО «УК „Кристалл Сервис“
- ООО «Домоуправ-Курган»
- ООО «УК „Дома Атланта“
- ООО «Вертикаль Сервис»
- ООО «Компаньон»
- ООО «УК „Стабильность“
- ООО «Капиталстрой»
- ООО «Приоритет».
Среди лучших — 17 управкомпаний. Они находятся в «зеленой зоне» и имеют рейтинг пять «звезд»:
- ООО "УК "Уют"
- ООО "УК "Олимп"
- ООО "УК "Атлант"
- ООО "УК "Актив"
- ООО "УК "Порядок"
- ООО "УК "Кристалл"
- ООО "УК "Чистый квартал"
- ООО "УК "Престиж"
- ООО "УК "Новый квартал"
- ООО "Курганская управляющая компания"
- ООО "ЖКО Фортуна"
- ООО "Перспектива"
- ООО "УК "Проектсервис"
- ООО "УК"Геометрия "
- ООО "УМД"
- ООО "Эксперт РВ"
- ООО "Жилищное управление".
Ранее в Кургане случались конфликты между жильцами и управляющими компаниями. Например, в марте 2024 года собственники через суд добились от УК «Мастер» компенсации ущерба и ремонта кровли после протечки.
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