Курганцы элитной новостройки переживают из-за вышки, опасаясь излучения

Управляющая компания установила ретрансляторы сотовой связи на крыше жилого дома в Кургане без проведения общего собрания жильцов, что вызвало недовольство среди собственников квартир. Об этом URA.RU сообщили жители дома. По их словам, решение об установке оборудования было принято единолично УК на основании условий договора управления. Некоторые собственники опасаются вреда для здоровья от близости ретрансляторов.
«Мы все — кто состоит в чате жильцов — попросили управляющую компанию убрать эти ретрансляторы. Во-первых, многие подозревают, что они небезопасны, ведь на 17 этаже расположены открытые террасы и балконы, где люди отдыхают. Не всем приятно получать дозу излучения», — рассказали жители дома URA.RU. Жильцы отмечают, что УК пообещала демонтировать оборудование, однако впоследствии ретрансляторы так и не были убраны с крыши.
По информации собственников, управляющая компания самостоятельно заключила договор с оператором, установила оборудование и получает за это порядка 20 тысяч рублей в месяц, которые, по их заверениям, идут на нужды дома. При этом решение о размещении ретрансляторов не согласовывалось с жильцами, что стало причиной недовольства и обращения в компанию с требованием убрать оборудование.
Собственники обращались и в Госжилинспекцию Курганской области. ГЖИ рассмотрела обращение и ответила, что управление домом осуществляется на основании договора, заключенного по решению общего собрания собственников, где также было одобрено размещение оборудования и определен порядок использования поступающих за это средств на нужды дома. Ретранслятор установлен на основании договора между управляющей организацией и оператором связи. Также представлено санитарно-эпидемиологическое заключение, подтверждающее соответствие объекта требованиям действующего законодательства. В ГЖИ заключили, что нарушений в действиях управляющей организации не выявлено, оснований для проведения дополнительных проверок нет.
Корреспондент URA.RU направил официальный запрос в управляющую организацию. На момент публикации ответ не поступил. Он будет добавлен после получения.
Ранее в Кургане жители многоквартирных домов уже сталкивались с конфликтами с управляющими компаниями: например, в марте 2024 года собственники добились через суд компенсации ущерба и ремонта кровли от УК «Мастер» после протечки. Также в городе остается нерешенной проблема расселения аварийного жилья — по данным ОНФ, многие семьи годами ждут переселения, несмотря на обращения в различные инстанции.
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