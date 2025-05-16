16 мая 2025

В пермском ЖК на берегу Камы под окнами многоэтажки нашли тело студента. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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К месту ЧП прибыли экстренные службы (архивное фото)
К месту ЧП прибыли экстренные службы (архивное фото) Фото:

В Перми под окнами многоэтажного дома на территории ЖК «Паруса над Камой» обнаружили труп. Очевидцы объяснили URA.RU, что это — юноша, студент первого курса.

«Все произошло в ЖК „Паруса над Камой“. Погиб молодой человек, студент первого курса ПГНИУ», — объяснили читатели информационного агентства. По местным соцсетям и мессенджерам распространяется фото с места происшествия.

Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. Ответ ожидается.

Первоначально считали, что погибла девушка
Первоначально считали, что погибла девушка
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В Перми под окнами многоэтажного дома на территории ЖК «Паруса над Камой» обнаружили труп. Очевидцы объяснили URA.RU, что это — юноша, студент первого курса. «Все произошло в ЖК „Паруса над Камой“. Погиб молодой человек, студент первого курса ПГНИУ», — объяснили читатели информационного агентства. По местным соцсетям и мессенджерам распространяется фото с места происшествия. Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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