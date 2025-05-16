К месту ЧП прибыли экстренные службы (архивное фото)
В Перми под окнами многоэтажного дома на территории ЖК «Паруса над Камой» обнаружили труп. Очевидцы объяснили URA.RU, что это — юноша, студент первого курса.
«Все произошло в ЖК „Паруса над Камой“. Погиб молодой человек, студент первого курса ПГНИУ», — объяснили читатели информационного агентства. По местным соцсетям и мессенджерам распространяется фото с места происшествия.
Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. Ответ ожидается.
Первоначально считали, что погибла девушка
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