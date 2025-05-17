Ким Чен Ын призвал армию готовиться к вступлению в войну

Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал армию быть готовой к вступлению в войну после того, как посетил авиаполк при первой гвардейской военно-воздушной дивизии Корейской Народной Армии и лично руководил боевыми учениями авиаотрядов ВВС. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Все части армии должны совершить радикальный перелом в подготовке к войне, постоянно находясь в готовности к вступлению в войну», — приводит слова лидера КНДР ЦТАК. По информации агентства, в учениях были задействованы авиаотряды, зенитно-ракетные подразделения, а также части радиолокационной разведки и радиоэлектронной борьбы.
В процессе учений северокорейские военные отрабатывали отслеживание и уничтожение крылатых ракет и ударных дронов-камикадзе, а также нейтрализацию беспилотников с помощью радиоэлектронных средств. Кроме того, были проведены испытания новой дальнобойной и планирующей управляемой бомбы. Особое внимание уделялось слаженности действий подразделений при отражении воздушных угроз.
Ранее в СМИ появлялись кадры боевой подготовки военнослужащих КНДР на российских полигонах, где северокорейские солдаты отрабатывали навыки рукопашного боя и обезвреживания противника с холодным оружием. Такая подготовка считается обязательной для всех подразделений армии страны.
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