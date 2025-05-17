Экс-полицейские из отдела «Дальний» восемь раз обжаловали приговор за пытки

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Бывшие правоохранители наладили преступную схему для получения нужных показаний
Бывшие правоохранители наладили преступную схему для получения нужных показаний Фото:

Бывшие оперативники отдела полиции «Дальний» (сейчас — отдел №9 УМВД России по Казани) восемь раз обжаловали приговор по уголовному делу о пытках. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда Российской Федерации.

«Четверо бывших сотрудников отдела полиции „Дальний“ восемь раз пытались обжаловать приговор суда. Алмаз Василов — трижды, Ильнар Ибатуллин и Фаиль Сабирзянов подавали жалобы дважды, а Айнур Рахматуллин — один раз», — цитирует ведомство РИА Новости.

Казанские полицейские оказались в центре общественного внимания в марте 2012 года после смерти задержанного Сергея Назарова. Родственники утверждали, что погибшего подвергли жесточайшим пыткам. В ходе следствия вскрылись и другие факты противоправных действий со стороны сотрудников отдела. 

Летом 2014 года восьмерых фигурантов признали виновными в превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью в зависимости от роли каждого, напоминает RT. В числе пострадавших по указанному делу — 14 человек.

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Бывшие оперативники отдела полиции «Дальний» (сейчас — отдел №9 УМВД России по Казани) восемь раз обжаловали приговор по уголовному делу о пытках. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда Российской Федерации. «Четверо бывших сотрудников отдела полиции „Дальний“ восемь раз пытались обжаловать приговор суда. Алмаз Василов — трижды, Ильнар Ибатуллин и Фаиль Сабирзянов подавали жалобы дважды, а Айнур Рахматуллин — один раз», — цитирует ведомство РИА Новости. Казанские полицейские оказались в центре общественного внимания в марте 2012 года после смерти задержанного Сергея Назарова. Родственники утверждали, что погибшего подвергли жесточайшим пыткам. В ходе следствия вскрылись и другие факты противоправных действий со стороны сотрудников отдела.  Летом 2014 года восьмерых фигурантов признали виновными в превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью в зависимости от роли каждого, напоминает RT. В числе пострадавших по указанному делу — 14 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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