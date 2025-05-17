Zeit: Зеленский вынужден сохранять США в качестве посредника на переговорах

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Зеленский вряд ли может рассчитывать на поддержку европейских лидеров
Зеленский вряд ли может рассчитывать на поддержку европейских лидеров Фото:
новость из сюжета
В Стамбуле прошли российско-украинские переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что президент США Дональд Трамп может отказаться от посредничества в переговорах с Россией. Об этом сообщает немецкая газета Zeit.

«Зеленский хочет не допустить отказа американцев от посредничества. Сейчас у него нет другого варианта», — пишет газета.

Издание также отмечает, что дальнейшие шаги будут зависеть от реакции Дональда Трампа, а глава киевского режима вряд ли может рассчитывать на поддержку европейских партнеров, которые ограничиваются только пустыми заявлениями.

На переговорах России и Украины, которые прошли 16 мая в России. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что президент США Дональд Трамп в ближайшее время намерен обсудить с российской стороной итоги переговоров в Стамбуле. Трамп же в интервью телеканалу Fox News выразил уверенность, что встреча с Владимиром Путиным состоится, а также что без диалога невозможно заключить сделку по Украине.

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Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что президент США Дональд Трамп может отказаться от посредничества в переговорах с Россией. Об этом сообщает немецкая газета Zeit. «Зеленский хочет не допустить отказа американцев от посредничества. Сейчас у него нет другого варианта», — пишет газета. Издание также отмечает, что дальнейшие шаги будут зависеть от реакции Дональда Трампа, а глава киевского режима вряд ли может рассчитывать на поддержку европейских партнеров, которые ограничиваются только пустыми заявлениями. На переговорах России и Украины, которые прошли 16 мая в России. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что президент США Дональд Трамп в ближайшее время намерен обсудить с российской стороной итоги переговоров в Стамбуле. Трамп же в интервью телеканалу Fox News выразил уверенность, что встреча с Владимиром Путиным состоится, а также что без диалога невозможно заключить сделку по Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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