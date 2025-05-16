16 мая 2025

Макрон: Трамп в ближайшее время обсудит с Москвой итоги переговоров в Стамбуле

© Служба новостей «URA.RU»
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Макрон полагает, что Трамп скоро свяжется с Москвой
Макрон полагает, что Трамп скоро свяжется с Москвой Фото:
новость из сюжета
В Стамбуле прошли российско-украинские переговоры

Президент США Дональд Трамп в ближайшее время намерен обсудить с российской стороной итоги переговоров в Стамбуле. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи Европейского политического сообщества в Албании. 

«Президент Трамп рассчитывает организовать переговоры с российской стороной в ближайшие часы или дни, чтобы прояснить то, что имело место (на переговорах в Стамбуле — прим. URA.RU). И попытаться продвинуться вперед», — заявил Макрон. Трансляцию выступления вел Елисейский дворец.

В ходе беседы с URA.RU ведущий научный сотрудник Центра изучения проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин отметил, что переговоры между Россией и Украиной имеют промежуточный характер. Блохин отметил, что стороны пришли к согласию рассмотреть вариант организации еще одной встречи. Речь идет не о разрешении украинского кризиса, а лишь о формировании собственных подходов к прекращению огня. По его словам, позиции участников существенно различаются, и потому нынешние консультации являются скорее этапом перехода к возможному дальнейшему диалогу.

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Президент США Дональд Трамп в ближайшее время намерен обсудить с российской стороной итоги переговоров в Стамбуле. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи Европейского политического сообщества в Албании.  «Президент Трамп рассчитывает организовать переговоры с российской стороной в ближайшие часы или дни, чтобы прояснить то, что имело место (на переговорах в Стамбуле — прим. URA.RU). И попытаться продвинуться вперед», — заявил Макрон. Трансляцию выступления вел Елисейский дворец. В ходе беседы с URA.RU ведущий научный сотрудник Центра изучения проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин отметил, что переговоры между Россией и Украиной имеют промежуточный характер. Блохин отметил, что стороны пришли к согласию рассмотреть вариант организации еще одной встречи. Речь идет не о разрешении украинского кризиса, а лишь о формировании собственных подходов к прекращению огня. По его словам, позиции участников существенно различаются, и потому нынешние консультации являются скорее этапом перехода к возможному дальнейшему диалогу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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