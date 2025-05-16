Макрон: Трамп в ближайшее время обсудит с Москвой итоги переговоров в Стамбуле

Президент США Дональд Трамп в ближайшее время намерен обсудить с российской стороной итоги переговоров в Стамбуле. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи Европейского политического сообщества в Албании.
«Президент Трамп рассчитывает организовать переговоры с российской стороной в ближайшие часы или дни, чтобы прояснить то, что имело место (на переговорах в Стамбуле — прим. URA.RU). И попытаться продвинуться вперед», — заявил Макрон. Трансляцию выступления вел Елисейский дворец.
В ходе беседы с URA.RU ведущий научный сотрудник Центра изучения проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин отметил, что переговоры между Россией и Украиной имеют промежуточный характер. Блохин отметил, что стороны пришли к согласию рассмотреть вариант организации еще одной встречи. Речь идет не о разрешении украинского кризиса, а лишь о формировании собственных подходов к прекращению огня. По его словам, позиции участников существенно различаются, и потому нынешние консультации являются скорее этапом перехода к возможному дальнейшему диалогу.
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