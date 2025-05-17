В Минтруда пояснили, стоит ли россиянам надеяться на выходной 31 декабря

Котяков: выходной 31 декабря в Госдуме и правительстве пока не обсуждается
© Служба новостей «URA.RU»
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В Госдуме и правительстве пока не рассматривали инициативу о выходном 31 декабря
В Госдуме и правительстве пока не рассматривали инициативу о выходном 31 декабря Фото:

В Госдуме и правительстве России в настоящее время не рассматриваются инициативы о закреплении 31 декабря в качестве выходного дня. Об этом сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

«Я не помню, чтобы у нас были где-то — либо в Государственной думе, либо в правительстве — инициативы по этому поводу [официальному закреплению 31 декабря выходным днем]», — пояснил министр в беседе с РИА Новости. В ответ на вопрос о возможной инициативе со стороны Минтруда, он пояснил, что любое министерство может выступить с законодательной инициативой, после чего она проходит рассмотрение в правительстве и далее вносится в Госдуму.

Ранее Антон Котяков отмечал, что Минтруд ежегодно занимается оптимальным распределением рабочих и нерабочих дней, обсуждая производственный календарь на будущие годы и учитывая праздничные переносы. В 2025 году россиян ожидают длинные выходные в июне из-за переноса праздничных дней, а обсуждение календаря на 2026 год уже ведется. Согласно Трудовому кодексу РФ, перечень нерабочих праздничных дней закреплен законодательно и включает основные государственные праздники.

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В Госдуме и правительстве России в настоящее время не рассматриваются инициативы о закреплении 31 декабря в качестве выходного дня. Об этом сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков. «Я не помню, чтобы у нас были где-то — либо в Государственной думе, либо в правительстве — инициативы по этому поводу [официальному закреплению 31 декабря выходным днем]», — пояснил министр в беседе с РИА Новости. В ответ на вопрос о возможной инициативе со стороны Минтруда, он пояснил, что любое министерство может выступить с законодательной инициативой, после чего она проходит рассмотрение в правительстве и далее вносится в Госдуму. Ранее Антон Котяков отмечал, что Минтруд ежегодно занимается оптимальным распределением рабочих и нерабочих дней, обсуждая производственный календарь на будущие годы и учитывая праздничные переносы. В 2025 году россиян ожидают длинные выходные в июне из-за переноса праздничных дней, а обсуждение календаря на 2026 год уже ведется. Согласно Трудовому кодексу РФ, перечень нерабочих праздничных дней закреплен законодательно и включает основные государственные праздники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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