Десять популярных среди россиян стран готовы обменивать рубли

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Россиянам рассказали о странах, где охотнее всего принимают рубли
Россиянам рассказали о странах, где охотнее всего принимают рубли Фото:

Возможность быстро обменять рубли на местную валюту за границей у российских туристов есть как минимум в десяти странах. В частности, в Турции, Грузии, Казахстане, Таиланде. Соответствующая информация следует из анализа данных сайтов обменных пунктов и банков, расположенных в крупнейших аэропортах и городах мира.

«Рубли можно обменять как пунктах обмена в аэропортах, так и в городских банках Турции, Казахстана, Грузии, Армении, Азербайджана и Узбекистана. Тогда как в Объединенных Арабских Эмиратах, Южной Корее, Таиланде и Венгрии для конвертации наличных потребуется обращаться именно в банки в городе», — уточнило РИА Новости.

Как сообщало URA.RU ранее, в 2024 году россияне массово столкнулись с отказами в приеме наличных долларов как в отечественных, так и зарубежных банках и пунктах обмена валют. Туристы жаловались на то, что перед поездкой за рубеж в России им продавали купюры старого образца, а за границей требовали уже нового образца.

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Возможность быстро обменять рубли на местную валюту за границей у российских туристов есть как минимум в десяти странах. В частности, в Турции, Грузии, Казахстане, Таиланде. Соответствующая информация следует из анализа данных сайтов обменных пунктов и банков, расположенных в крупнейших аэропортах и городах мира. «Рубли можно обменять как пунктах обмена в аэропортах, так и в городских банках Турции, Казахстана, Грузии, Армении, Азербайджана и Узбекистана. Тогда как в Объединенных Арабских Эмиратах, Южной Корее, Таиланде и Венгрии для конвертации наличных потребуется обращаться именно в банки в городе», — уточнило РИА Новости. Как сообщало URA.RU ранее, в 2024 году россияне массово столкнулись с отказами в приеме наличных долларов как в отечественных, так и зарубежных банках и пунктах обмена валют. Туристы жаловались на то, что перед поездкой за рубеж в России им продавали купюры старого образца, а за границей требовали уже нового образца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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