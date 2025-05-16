Снос самой высокой заброшки Екатеринбурга обойдется в миллиард рублей

Снос незаконно возведенной высотной части бизнес-центра «Призма» (альтернативное название — «Свердловск») в Екатеринбурге может обойтись в 1 млрд рублей и занять больше полутора лет. Об этом сообщает РБК Екатеринбург со ссылкой на информированные источники и оценки экспертов. До сентября 2025 года, согласно решению суда, обязанность по демонтажу возложена на девелопера проекта — компанию ТВЦ «Европейский», которая сейчас находится в стадии банкротства, и выполнять решение ей фактически нечем.
«Думаю, долгострой будет „радовать“ нас еще долго. Теоретически расходы может взять на себя город (это возможно, если мэрия сама обратится в суд за изменением способа исполнения решения). Практически это нереально, так как лишних денег в бюджете нет. И вряд ли кто из чиновников возьмет на себя такую ответственность», — подчеркнул собеседник РБК Екатеринбург. Эксперты также отмечают, что после завершения процедуры банкротства взыскать необходимые средства или обязать кого-либо снести здание будет крайне затруднительно.
По данным издания, в случае невыполнения работ по сносу со стороны девелопера обязательства могут быть возложены на МУГИСО — областное ведомство, распоряжающееся неразграниченными землями. В дальнейшем власти планируют взыскать компенсацию с ответчика.
Отмечается, что для демонтажа высотной части здания потребуется перекрытие прилегающих улиц и привлечение значительных ресурсов. Инициатива привлечения частных инвесторов также маловероятна: для полноценной реализации проекта необходимо выкупить помещения у собственников торгового центра, что связано с дополнительными рыночными барьерами и инвестициями. Специалисты считают, что решить проблему можно только с применением нестандартных подходов, сочетающих общественные и коммерческие интересы.
Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов лично подтвердил снос здания. Глава города отметил, что расходы по сносу должны нести те, кто взялся за незаконное строительство.
Компания «ТВЦ Европейский» с привлечением средств инвесторов начала строительство «Призмы» в 2005 году. Процесс сопровождался множественными бизнес-конфликтами. В конце концов проект заморозили в 2016 году. Мэрия хочет снести с восьмого до 36 этажи и частично демонтировать первый и пятый этажи.
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