16 мая 2025

Прокуратура взялась за котлеты с плесенью в школьной столовой Ханты-Мансийска

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка началась после публикации жалоб учеников на питание в школе
Проверка началась после публикации жалоб учеников на питание в школе Фото:

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа инициировала проверку после появления в СМИ информации о некачественном питании в школе №4 города Ханты-Мансийска. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура организовала проверку сведений, опубликованных в СМИ, о некачественном питании в школе города Ханты-Мансийска №4», — сообщили в ведомстве. В прокуратуре добавили, что в ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства об организации питания и соблюдению прав несовершеннолетних. В случае выявления нарушений предусмотрены меры прокурорского реагирования.

Информация о «несъедобных» котлетах в школьной столовой накануне появилась в соцсети. Дети утверждали, что еда полностью покрыта плесенью — как снаружи, так и внутри 

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Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа инициировала проверку после появления в СМИ информации о некачественном питании в школе №4 города Ханты-Мансийска. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. «Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура организовала проверку сведений, опубликованных в СМИ, о некачественном питании в школе города Ханты-Мансийска №4», — сообщили в ведомстве. В прокуратуре добавили, что в ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства об организации питания и соблюдению прав несовершеннолетних. В случае выявления нарушений предусмотрены меры прокурорского реагирования. Информация о «несъедобных» котлетах в школьной столовой накануне появилась в соцсети. Дети утверждали, что еда полностью покрыта плесенью — как снаружи, так и внутри 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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