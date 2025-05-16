Прокуратура взялась за котлеты с плесенью в школьной столовой Ханты-Мансийска

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа инициировала проверку после появления в СМИ информации о некачественном питании в школе №4 города Ханты-Мансийска. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
«Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура организовала проверку сведений, опубликованных в СМИ, о некачественном питании в школе города Ханты-Мансийска №4», — сообщили в ведомстве. В прокуратуре добавили, что в ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства об организации питания и соблюдению прав несовершеннолетних. В случае выявления нарушений предусмотрены меры прокурорского реагирования.
Информация о «несъедобных» котлетах в школьной столовой накануне появилась в соцсети. Дети утверждали, что еда полностью покрыта плесенью — как снаружи, так и внутри
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