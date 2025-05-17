В Нижегородской области машины полиции и скорой стали участниками смертельного ДТП

В результате массового ДТП в городе Кстово Нижегородской области погиб один человек, еще трое были доставлены в больницу. Об этом сообщает региональное управление МВД. Авария произошла ночью 17 мая возле торгового центра на площади Ленина, где столкнулись служебный автомобиль полиции и легковой автомобиль Lada Priora.
«Произошло столкновение полицейского автомобиля с автомобилем Lada Priora.. В результате ДТП погиб один человек, еще трое доставлены в больницу», — сообщили в управлении МВД по Нижегородской области журналистам РЕН ТВ. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту случившегося. Отмечается, что после удара полицейский автомобиль перевернулся и упал на велосипедиста.
На месте происшествия работали экстренные службы, однако во время оказания помощи бригада скорой помощи также стала участником аварии — в машину медиков врезалась ГАЗель. По предварительной информации, всего пострадали до девяти человек, уточняется характер их травм и состояние. Также сообщается о столкновении Porsche Cayenne.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.